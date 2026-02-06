  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

مطالبات مردم کوهدشت به طور مستمر پیگیری می‌شود

مطالبات مردم کوهدشت به طور مستمر پیگیری می‌شود

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: مطالبات مردم شهرستان کوهدشت به طور مستمر پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه کوهدشت با تأکید بر نگاه ویژه استان به توسعه این شهرستان، اظهار داشت: پیگیری مطالبات به‌حق مردم، پاسخگویی شفاف و تحقق این مطالبات، وظیفه قطعی و غیرقابل‌چشم‌پوشی مسئولان است.

وی با اشاره به حوادث و آشوب‌های اخیر، گفت: هدف اصلی دشمنان، ایجاد ناامنی در کشور بود و تلاش کردند بانفوذ در میان بازاریان، فضای مطالبات مردمی را به ناامنی سوق دهند، اما مردم آگاه و بصیر ایران، به‌ویژه مردم کوهدشت، اجازه ندادند دشمنان آمریکایی - صهیونیستی بر بستر مطالبات به‌حق آنان، امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه امنیت از دل مردم می‌جوشد و به رضایت مردم گره‌خورده است، تصریح کرد: این حقیقتی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند، بالاترین افتخار ما، خدمت و نوکری مردم است و مسئولان نباید این اصل اساسی را هرگز فراموش کنند.

وی با بیان اینکه به نمایندگی از استاندار لرستان در کوهدشت حضور یافته است، افزود: موضوع اشتغال جوانان کوهدشت به‌صورت ویژه در دستور کار استان قرار دارد و پیگیری آن با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی، کشاورزی و معیشتی شهرستان، تصریح کرد: مدیران موظف هستند در قبال مردم پاسخگو باشند و در مناسبت‌های مختلف، گزارش روشنی از اقدامات و روند توسعه به مردم ارائه دهند تا مشخص شود در مسیر پیشرفت استان چه اقداماتی در حال انجام است.

پور علی با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات مردم کوهدشت، گفت: این سفر صرفاً برای شنیدن مطالبات نیست؛ بلکه تعهد می‌دهیم مطالبات شهرستان را با جدیت دنبال کرده و نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

وی نقش روحانیت، جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان، دانشگاهیان و خانواده‌ها را در حل مسائل توسعه‌ای بسیار مهم دانست و افزود: حل بسیاری از چالش‌های توسعه، بدون مشارکت این اقشار ممکن نیست. روحانیت و امام‌جمعه شهرستان، پرچم‌داران امید، آرامش و مطالبه‌گری صحیح مردم هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: مردم کوهدشت بدانند که استاندار لرستان و مجموعه مدیریتی استان، با مردم هستند و در کنار مردم گام برمی‌دارند. اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان، رمز موفقیت استان است و با همدلی و همکاری می‌توان آینده‌ای ساخت که جوان کوهدشتی به ماندن، پیشرفت و ساختن این شهرستان امیدوار باشد.

کد مطلب 6740869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها