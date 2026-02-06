به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه کوهدشت با تأکید بر نگاه ویژه استان به توسعه این شهرستان، اظهار داشت: پیگیری مطالبات به‌حق مردم، پاسخگویی شفاف و تحقق این مطالبات، وظیفه قطعی و غیرقابل‌چشم‌پوشی مسئولان است.

وی با اشاره به حوادث و آشوب‌های اخیر، گفت: هدف اصلی دشمنان، ایجاد ناامنی در کشور بود و تلاش کردند بانفوذ در میان بازاریان، فضای مطالبات مردمی را به ناامنی سوق دهند، اما مردم آگاه و بصیر ایران، به‌ویژه مردم کوهدشت، اجازه ندادند دشمنان آمریکایی - صهیونیستی بر بستر مطالبات به‌حق آنان، امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه امنیت از دل مردم می‌جوشد و به رضایت مردم گره‌خورده است، تصریح کرد: این حقیقتی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند، بالاترین افتخار ما، خدمت و نوکری مردم است و مسئولان نباید این اصل اساسی را هرگز فراموش کنند.

وی با بیان اینکه به نمایندگی از استاندار لرستان در کوهدشت حضور یافته است، افزود: موضوع اشتغال جوانان کوهدشت به‌صورت ویژه در دستور کار استان قرار دارد و پیگیری آن با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی، کشاورزی و معیشتی شهرستان، تصریح کرد: مدیران موظف هستند در قبال مردم پاسخگو باشند و در مناسبت‌های مختلف، گزارش روشنی از اقدامات و روند توسعه به مردم ارائه دهند تا مشخص شود در مسیر پیشرفت استان چه اقداماتی در حال انجام است.

پور علی با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات مردم کوهدشت، گفت: این سفر صرفاً برای شنیدن مطالبات نیست؛ بلکه تعهد می‌دهیم مطالبات شهرستان را با جدیت دنبال کرده و نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

وی نقش روحانیت، جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان، دانشگاهیان و خانواده‌ها را در حل مسائل توسعه‌ای بسیار مهم دانست و افزود: حل بسیاری از چالش‌های توسعه، بدون مشارکت این اقشار ممکن نیست. روحانیت و امام‌جمعه شهرستان، پرچم‌داران امید، آرامش و مطالبه‌گری صحیح مردم هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: مردم کوهدشت بدانند که استاندار لرستان و مجموعه مدیریتی استان، با مردم هستند و در کنار مردم گام برمی‌دارند. اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان، رمز موفقیت استان است و با همدلی و همکاری می‌توان آینده‌ای ساخت که جوان کوهدشتی به ماندن، پیشرفت و ساختن این شهرستان امیدوار باشد.