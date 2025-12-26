به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره، پس از توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به تقارن این ایام با نهم دی‌ماه، روز بصیرت، گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دنیاطلبان برای رسیدن به اهداف خود با جنگ روانی، تبلیغات دروغین و سیاست‌بازی‌های ناجوانمردانه در جامعه فتنه ایجاد می‌کنند، اما ملت ایران در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ با بصیرت خود اجازه تحقق این توطئه را ندادند.

وی افزود: هدف اصلی فتنه‌گران ایجاد شکاف میان آحاد ملت بود، اما حضور آگاهانه مردم این نقشه را خنثی کرد.

امام جمعه دیواندره در ادامه از مردم این شهرستان برای حضور در تجمع مردمی نهم دی دعوت کرد و این حضور را نشانه وفاداری به نظام و ولایت دانست.

خدمات نهضت سوادآموزی در دیواندره قابل تقدیر است

ماموستا مرادی سپس سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی را گرامی داشت و با قدردانی از خدمات این نهاد، اظهار کرد: نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل (ره) برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در مناطق محروم تشکیل شد و خوشبختانه در شهرستان دیواندره نیز خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده است که جای تقدیر از همه معلمان، سوادآموزان و مدیران این مجموعه دارد.

وی در بخش اصلی خطبه، «تعهد و وفای به عهد» را محور سخنان خود قرار داد و گفت: قرآن کریم با تأکید فراوان، وفای به عهد را نشانه ایمان و تقوا معرفی کرده و هرگونه کوتاهی در این زمینه را گناهی بزرگ و موجب بازخواست الهی دانسته است.

خطیب جمعه دیواندره با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم تصریح کرد: وفای به عهد شامل تعهدات میان انسان‌ها و همچنین تعهد انسان با خداوند است و هیچ تعهدی که مخالف احکام الهی، ظلم به دیگران یا موجب ضرر اجتماعی باشد، در اسلام اعتبار ندارد.

وی با بیان روایتی از امام صادق (ع)، افزود: هرگونه فعالیت اقتصادی یا اجتماعی که منجر به زیان مردم شود، حتی اگر با قرارداد و توافق همراه باشد، از نظر اسلام مردود است و با قاعده «لا ضرر و لا ضرار» منافات دارد.

ماموستا مرادی تأکید کرد: انسان متعهد، شخصیت و کرامت خود را در گرو وفای به پیمان می‌گذارد و خلف وعده، اعتماد اجتماعی و ارزش انسانی فرد را از بین می‌برد.