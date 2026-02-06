به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به تحولات فکری ایجادشده در مفهوم «انتظار» در گفتمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: امام راحل، انتظار را از یک مفهوم فردی به سطح جامعه و سپس به حکومت اسلامی ارتقا داد.

وی استقلال ملی و اقتدار بین‌المللی را از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی دانست و افزود: در دوران قاجار و پهلوی وسعت کشور از ۳.۶ میلیون کیلومتر مربع به ۱.۷ میلیون کیلومتر مربع کاهش یافت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشد.

امام جمعه یاسوج با یادآوری جدایی بحرین در دوران پهلوی، این اتفاق را یکی از تلخ‌ترین مقاطع تاریخ ایران خواند و تصریح کرد: در آن زمان به‌جای عزاداری برای این ننگ تاریخی، آن را تبریک گفتند، در حالی که ملت ایران هرگز چنین خیانتی را فراموش نخواهد کرد.

ارائه آمارهای پیشرفت کشور پس از انقلاب

آیت‌الله حسینی با ارائه آماری از وضعیت کشور پیش از انقلاب گفت: در سال ۱۳۵۶ حقوق مستشاران آمریکایی ۱۷ میلیارد تومان بود، در حالی که کل حقوق نظامیان ایرانی به ۱۴ میلیارد تومان می‌رسید و حدود چهار هزار کارمند سفارت آمریکا عملاً امور کشور را در دست داشتند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب، ایران از نظر اقتصادی از رتبه ۲۶ در سال ۱۳۵۷ به رتبه ۱۷ در سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته و جمعیت کشور نیز از ۳۶ میلیون نفر به بیش از ۸۱ میلیون نفر افزایش یافته است.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی از ۴۹۰ میلیارد دلار به حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده و صادرات غیرنفتی از ۵۴۰ میلیون دلار به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی افزایش سهم تولید داخلی تجهیزات دفاعی از ۵ درصد به ۹۵ درصد را از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد.

پیشرفت‌های علمی، اجتماعی و دفاعی



آیت‌الله حسینی با اشاره به رشد علمی و اجتماعی کشور گفت: تعداد اعضای هیئت علمی بانوان از حدود ۱۰۰ نفر به بیش از ۲۱ هزار نفر و تعداد پزشکان متخصص زن از ۶۰۰ نفر به ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، ضمن اینکه ۹۰ درصد مواد غذایی و ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و ایران در زمره ۱۲ کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی قرار دارد.

وی با اشاره به اقدام برخی کشورهای اروپایی در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد صحیح سپاه است زیرا اگر جنایتکاران با نهادی مخالفت کنند، به معنای درست بودن مسیر آن نهاد است.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات، تأکید کرد: همان‌گونه که مسئولان کشور اعلام کرده‌اند، غنی‌سازی هسته‌ای و توان موشکی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ملت ایران زیر بار فشارهای آمریکا نخواهد رفت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست، اما در صورت هرگونه تعرض به استقلال و تمامیت ارضی کشور، پاسخ کوبنده‌ای خواهد داد و نیروهای مسلح در تمامی عرصه‌ها آمادگی کامل دارند.

دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

آیت‌الله حسینی در پایان با قدردانی از تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج)، امنیت امروز کشور را مرهون مجاهدت‌های شبانه‌روزی مدافعان امنیت دانست و از مردم خواست با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر حمایت خود از انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

وی تأکید کرد: ملت ایران در جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، فتنه‌ها و شبه‌کودتاها قهرمانانه ایستادگی کرده و با توکل بر خداوند، همچنان پیروز میدان خواهد بود.