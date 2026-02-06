امام جمعه کرمانشاه: پیروزی انقلاب جلوه قدرت الهی و ایمان ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، دهه مبارک فجر را یادآور یکی از سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ ملت ایران دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک رخداد معمول سیاسی یا جابهجایی قدرت نبود، بلکه یک تحول عمیق اعتقادی، فرهنگی و تمدنی بود که با هدایت الهی و حضور آگاهانه مردم به ثمر نشست.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر کشور در دوران رژیم پهلوی افزود: ملت ایران سالها تحت سلطه نظامی وابسته، فاسد و تحقیرکننده قرار داشت که نهتنها استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را از بین برده بود، بلکه هویت دینی و فرهنگی مردم را نیز هدف قرار داده بود، اما ایمان مردم و رهبری الهی امام خمینی(ره) این معادله را بهطور کامل تغییر داد.
امامجمعه کرمانشاه با مرور روند شکلگیری انقلاب اسلامی تصریح کرد: قیام مردمی از سال ۱۳۵۶ و با بیداری عمومی آغاز شد و با تقدیم هزاران شهید، مجروح و آزاده، به یک حرکت فراگیر ملی تبدیل شد؛ حرکتی که در نهایت با پیوستن بدنه ارتش، بهویژه همافران نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۵۷، ضربه نهایی را به پیکره رژیم ستمشاهی وارد کرد و راه را برای پیروزی نهایی در ۲۲ بهمن هموار ساخت.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: آنچه انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، نه تجهیزات نظامی و نه حمایت قدرتهای جهانی، بلکه ایمان راسخ مردم، وحدت کلمه، تبعیت از ولایت و توکل به خداوند متعال بود؛ مؤلفههایی که انقلاب اسلامی را به یک پدیده الهی و ماندگار در تاریخ معاصر تبدیل کرد.
وی با اشاره به مفهوم «ایامالله» در قرآن کریم خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن یکی از مصادیق روشن ایامالله است؛ روزی که دست قدرت الهی در تاریخ نمایان شد و ملتی با دستان خالی، اما با دلهای سرشار از ایمان، یکی از وابستهترین رژیمهای منطقه را سرنگون کرد.
حجتالاسلام غفوری در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد، اما شیوهها تغییر کرده است؛ امروز بهجای کودتا و لشکرکشی، جنگ اقتصادی، تحریم، جنگ رسانهای و عملیات روانی در دستور کار دشمنان قرار گرفته، با این هدف که مردم را از انقلاب و نظام اسلامی جدا کنند.
وی افزود: ملت ایران با تجربه بیش از چهار دهه ایستادگی، امروز از بصیرت و آگاهی بالاتری برخوردار است و میداند که مشکلات و فشارها نتیجه دشمنی نظام سلطه با استقلال، عزت و پیشرفت ایران اسلامی است، نه ضعف مبانی انقلاب؛ به همین دلیل همچنان با صلابت از آرمانهای انقلاب دفاع میکند.
امامجمعه کرمانشاه با دعوت از آحاد مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن تأکید کرد: راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، نماد زندهبودن انقلاب اسلامی و تجدید بیعت ملت با امام راحل(ره)، شهدا و مقام معظم رهبری است و حضور پرشور مردم، قویترین پاسخ به توطئهها و تبلیغات دشمنان خواهد بود.
وی در پایان گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان مردم و وعده نصرت الهی، مسیر خود را تا تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) با قدرت و استقامت ادامه خواهد داد و ملت ایران همچنان پرچمدار این مسیر نورانی خواهد بود.
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