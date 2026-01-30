امام جمعه کرمانشاه: تهدیدات آمریکا تکراری و ناشی از اشتباه محاسبات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به موضوع تربیت اسلامی، خانواده را اصلی‌ترین بستر شکل‌گیری شخصیت دینی فرزندان دانست و تأکید کرد: خانواده‌ای که دین‌محور و خدامحور نباشد، نمی‌تواند نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر تربیت کند.

وی با بیان اینکه رفتار و باور والدین به‌طور مستقیم در روح و اندیشه فرزندان اثر می‌گذارد، افزود: اگر پدر و مادر خود را به انجام واجبات الهی و رعایت احکام شرعی مقید ندانند، این بی‌توجهی به فرزندان منتقل می‌شود و زمینه سستی اعتقادی و اخلاقی آنان را فراهم می‌کند، اما خانواده متعهد به دین، فرزندانی دیندار و آگاه پرورش خواهد داد.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به حدیث معراج، خاطرنشان کرد: در این حدیث، شیرین‌ترین نوع زندگی آن معرفی شده که انسان از یاد خدا خسته نشود و شکر نعمت‌های الهی را به‌جا آورد؛ چنین نگاهی اگر در خانواده نهادینه شود، سبک زندگی سالم و الهی در جامعه گسترش می‌یابد.

حجت‌الاسلام غفوری با ابراز نگرانی از کاهش توجه برخی نوجوانان و جوانان به واجباتی مانند نماز، تصریح کرد: ترک واجبات و کم‌رنگ شدن ارتباط با خدا، ریشه در تربیت نادرست دارد و پدر و مادر نسبت به تربیت جاهلانه فرزندان خود ضامن هستند و باید پاسخگوی آثار و پیامدهای اجتماعی آن باشند.

وی در ادامه با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها و حوادث اخیر، گفت: بخشی از رفتارهای مخرب اجتماعی نتیجه ضعف تربیت دینی است و خانواده‌ها باید بدانند که نسبت به خسارت‌هایی که از ناحیه فرزندانشان به جامعه وارد می‌شود، مسئولیت شرعی و اخلاقی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در خطبه دوم، با تبریک ولادت حضرت علی‌اکبر(ع) و روز جوان، این شخصیت بزرگ را الگوی کامل جوان مؤمن دانست و افزود: ایمان، بصیرت، شجاعت و اطاعت‌پذیری حضرت علی‌اکبر(ع) باید سرمشق جوانان امروز قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدای انقلاب را گرامی داشت و تأکید کرد: انقلاب اسلامی با ایثار و فداکاری ملت ایران و خون شهدا به پیروزی رسید و حفظ آن نیازمند پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی است.

حجت‌الاسلام غفوری با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان، میلاد حضرت ولی‌عصر(عج)، این روز را روز جهانی مستضعفان دانست و از مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) قدردانی کرد و گفت: امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های خاموش این عزیزان است.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: این تهدیدها ناشی از اشتباه محاسباتی دشمن است، چراکه آمریکا توان واقعی ملت ایران و قدرت دفاعی کشور را به‌درستی درک نکرده است.

امام جمعه کرمانشاه با یادآوری سابقه شکست‌های آمریکا در منطقه و جنایت‌هایی همچون سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، گفت: ملت ایران این جنایات را هرگز فراموش نمی‌کند و آمریکا در هر نقطه‌ای که علیه ملت‌ها وارد عمل شده، با شکست و بی‌اعتباری مواجه شده است.

حجت‌الاسلام غفوری با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز قدرت نظامی کشور در بالاترین سطح قرار دارد و ملت ایران نیز با انسجام و هوشیاری کامل، آماده دفاع از عزت و استقلال خود است و هرگونه تعرض با پاسخ سخت و تاریخی روبه‌رو خواهد شد.

وی جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را یکی از ابزارهای اصلی آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس و ناامیدی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد که مقابله با این توطئه نیازمند «جهاد تبیین» و روشنگری مستمر در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان با اشاره به ضعف‌های داخلی و خارجی آمریکا گفت: اختلافات عمیق داخلی، بحران‌های اقتصادی، ناتوانی در حل پرونده‌هایی مانند اوکراین و غزه و تنش با چین و اروپا نشان می‌دهد که آمریکا در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد و توان تحمیل اراده خود بر ملت ایران را ندارد.