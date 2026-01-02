به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تحلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، نسبت به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات صنفی مردم هشدار داد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز نظامی ریشه‌دار، مقتدر و غیرقابل تهدید است.

وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا، گفت: بخشی از اعتراضات اولیه اصناف ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشت و بی‌ثباتی بازار موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود، اما طبیعی بودن یک مطالبه صنفی هرگز به معنای مشروعیت اغتشاش، تخریب و جنایت نیست.

تفکیک اعتراض صنفی از آشوب امنیتی

امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از بصیرت اصناف و بازاریان افزود: مردم و کسبه استان و کشور از همان ساعات ابتدایی، مرزبندی روشنی با عناصر نفوذی، آشوب‌طلب و وابسته به رژیم صهیونیستی داشتند و اجازه ندادند خواسته‌های قانونی آنان دستاویز جنایت و تخریب شود.

حجت‌الاسلام غفوری تصریح کرد: عاملان اصلی ناامنی‌ها، گروهی محدود از مزدوران آموزش‌دیده و مسلح بودند که با پول، سلاح و آموزش رژیم صهیونیستی وارد میدان شده‌اند و هدف آن‌ها کشته‌سازی، ایجاد رعب و نسبت دادن جنایت‌ها به نظام جمهوری اسلامی است.

وی با هشدار جدی به خانواده‌ها گفت: دشمن برای اجرای سناریوی خود، به‌دنبال سوءاستفاده از هیجانات جوانان و نوجوانان است و خانواده‌ها باید با هوشیاری کامل، مراقب حضور فرزندانشان در تجمعات مشکوک باشند؛ زیرا امنیت جان این عزیزان خط قرمز است.

نظام اسلامی تهدیدپذیر نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی افزود: نظام اسلامی امروز یک درخت تنومند است که با چند حرکت پراکنده دچار تزلزل نمی‌شود. جمهوری اسلامی در یک رویارویی تمدنی با غرب ایستاده و به فضل الهی مسیر استقامت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به اقدامات دولت و اصلاحات صورت‌گرفته در بودجه، از تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کرد، اما هم‌زمان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت و مجلس توجه ویژه‌تری به معیشت مردم، ثبات اقتصادی و به‌ویژه حقوق و مزایای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی داشته باشند؛ نیروهایی که شبانه‌روز برای امنیت کشور جان‌فشانی می‌کنند.

وی مشکلات معیشتی نیروهای مسلح را یکی از دغدغه‌های مهم دانست و گفت: سطح حقوق این نیروها متناسب با مأموریت‌های خطیر آنان نیست و این موضوع باید در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ با نگاه جبرانی و عادلانه اصلاح شود.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، وی را نماد مقاومت هوشمندانه، شجاعت انقلابی و رأفت انسانی دانست و تصریح کرد: شهید سلیمانی نمونه کامل یک فرمانده تمدن‌ساز بود که مبارزه با تروریسم، دفاع از مظلومان و مقابله با رژیم صهیونیستی را با اخلاص به اوج رساند.

حجت‌الاسلام غفوری افزود: دشمنان بدانند که فرهنگ مقاومت، محدود به یک فرد یا نسل نیست و همان‌گونه که در عرصه نظامی، علمی و فناوری شاهد پیشرفت‌های بزرگ هستیم، این ملت در برابر فشارها، تحریم‌ها و توطئه‌ها هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به پرتاب موفق ماهواره‌های بومی، این دستاورد را نشانه‌ای از اقتدار علمی کشور دانست و گفت: جوانان نخبه ایرانی، علی‌رغم تحریم‌ها، ایران را در تراز کشورهای پیشرفته قرار داده‌اند و این مسیر پیشرفت متوقف نخواهد شد.

امام جمعه کرمانشاه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ایمان مردم، خون شهدا و هدایت رهبری حکیمانه، این مسیر را تا تحقق کامل اهداف انقلاب و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) با قدرت و آرامش ادامه خواهد داد.