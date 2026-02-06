تجلیل فرمانده کل سپاه از شهید حسین سلامی و اعطای درجه سپهبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن نیمه شعبان میلاد بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و همزمان با ایام الله دهه مبارکه فجر و فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه سرتیپ پاسدار احمد کریمی معاون نیروی انسانی سپاه و سرتیپ دوم پاسدار کیامرث منصوری مسئول ایثارگران سپاه، با حضور در منزل سپهبد شهید پاسدار حسین سلامی، با خانواده معظم این فرمانده عالی‌مقام و شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار صمیمی و سرشار از معنویت، سرلشکر پاکپور با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های خالصانه و شبانه‌روزی شهید سلامی، وی را اسوه‌ای کم‌نظیر از ایمان، صبر، تقوا و اخلاص دانست و اظهار کرد: سپهبد شهید حسین سلامی همه وجود خود را وقف اسلام، انقلاب و اعتلای امنیت ایران اسلامی کرد و در مسیر تحقق تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا، لحظه‌ای از مجاهدت و مسئولیت‌پذیری غفلت نورزید.



فرمانده کل سپاه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده این شهید والامقام در بالندگی و ارتقای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران افزود: شهید سلامی از جمله فرماندهانی بود که مجاهدت را با دانش و بینش عمیق راهبردی درآمیخته بود و در مسئولیت‌های حساس و اثرگذار، به‌ویژه در فرماندهی نیروی هوافضای سپاه، معاونت عملیات سپاه و همچنین در دوره جانشینی و فرماندهی کل سپاه، نقشی ماندگار در تقویت توان دفاعی و بازدارنده کشور ایفا کرد.



وی ادامه داد: شهید سلامی دانشمندی متعهد و آگاه به مقتضیات میدان و آینده نبرد بود که با تسلطی مثال‌زدنی بر عرصه‌ها و مؤلفه‌های مختلف حوزه دفاعی و نظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هوشمندانه مدیریت و راهبری می‌کرد و با نگاهی عمیق و مبتنی بر محاسبات دقیق، قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی را در برابر دشمنان ارتقا داد.



سرلشکر پاکپور با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این فرمانده شهید تصریح کرد: شهید سلامی فرمانده‌ای مقتدر، محبوب، مردمی و در عین حال متواضع بود؛ انسانی جامع‌الاطراف که در ابعاد اخلاقی، علمی و مدیریتی، الگویی ممتاز برای نسل‌های آینده سپاه به شمار می‌رفت.



وی شهادت این مجاهد بزرگ را مزد الهی سال‌ها خدمت صادقانه دانست و گفت: خداوند متعال اجر بیش از چهار دهه مجاهدت خالصانه او را با عروجی افتخارآمیز و هم‌نشینی با اولیای الهی عطا کرد و نام او را در زمره فرماندهان شهید و جاودان انقلاب اسلامی ثبت فرمود.



فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امریکا و رژیم صهیونی علیه کشور، پیروزی جمهوری اسلامی ایران را جلوه‌ای از اراده الهی، ایستادگی ملت و فداکاری رزمندگان و شهدا دانست و افزود: این پیروزی آسان به دست نیامد، اما نصرت خداوند متعال، فرماندهی و هدایت‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا ، انسجام و یکپارچگی ملی، مجاهدت رزمندگان و خون پاک شهدا، دشمن را به زانو درآورد و بار دیگر حقانیت مسیر انقلاب اسلامی را آشکار ساخت.



در ادامه این دیدار، دختر سپهبد شهید حسین سلامی با قدردانی از حضور فرمانده کل سپاه و همراهان، با اشاره به تداوم راه پدر شهیدش اظهار کرد: پدرم همواره تأکید داشت که قدرت واقعی سپاه در ایمان، دانش، اخلاص و تبعیت کامل از ولایت نهفته است و امروز این رویکرد را در فرماندهی سرلشکر پاکپور به‌روشنی مشاهده می‌کنیم.



وی افزود: برای خانواده ما مایه آرامش و افتخار است که می‌بینیم راه فرماندهان شهید با مدیریتی خردمندانه، شجاعانه و هوشمندانه ادامه می‌یابد و آرمان‌هایی که پدرم برای آن‌ها زیست و به شهادت رسید، با قدرت دنبال می‌شود.



در پایان این دیدار معنوی، سرلشکر پاکپور با اشاره به تلاقی معنادار انتصاب شهید سلامی به فرماندهی کل سپاه در روز نیمه شعبان و همچنین اهدای حکم اعطای درجه ایشان در آستانه میلاد امام زمان (عج)؛ حکم اعطای درجه سپهبدی شهید حسین سلامی ـ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رسیده است ـ را به خانواده معظم این شهید والامقام تقدیم کرد.