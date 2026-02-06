به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» در این دیدار با ابراز خرسندی از برقراری صلح در منطقه قفقاز، بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در حفظ ثبات و آرامش تأکید کرد و دخالت بازیگران فرامنطقهای را مخل امنیت و آرامش منطقه دانست.
رئیسجمهور آذربایجان نیز با اشاره به اهمیت روابط دو کشور بهعنوان همسایگانی با اشتراکات فراوان، تصریح کرد: آذربایجان همواره تقویت ثبات و امنیت ایران را مد نظر داشته است.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیت منطقه تأکید کرد در چارچوب روابط صمیمانه و برادرانه دو کشور، جمهوری آذربایجان اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی از قلمرو این کشور متوجه جمهوری اسلامی ایران شود.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در ادامه این سفر با همتای آذری خود نیز دیدار کرد و دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک در راستای تقویت امنیت منطقه تأکید کردند.
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