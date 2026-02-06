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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

در دیدار وزیر دفاع ایران با رئیس‌جمهور آذربایجان مطرح شد؛

علی‌اف: اجازه تهدید علیه ایران از خاک آذربایجان را نمی‌دهیم

علی‌اف: اجازه تهدید علیه ایران از خاک آذربایجان را نمی‌دهیم

وزیر دفاع ایران در دیدار با رئیس‌جمهور آذربایجان با تأکید بر نقش کشورهای منطقه در حفظ امنیت، دخالت فرامنطقه‌ای را مخل ثبات دانست و باکو نیز تعهد داد اجازه هیچ تهدیدی علیه ایران را ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» در این دیدار با ابراز خرسندی از برقراری صلح در منطقه قفقاز، بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در حفظ ثبات و آرامش تأکید کرد و دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای را مخل امنیت و آرامش منطقه دانست.

رئیس‌جمهور آذربایجان نیز با اشاره به اهمیت روابط دو کشور به‌عنوان همسایگانی با اشتراکات فراوان، تصریح کرد: آذربایجان همواره تقویت ثبات و امنیت ایران را مد نظر داشته است.

وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیت منطقه تأکید کرد در چارچوب روابط صمیمانه و برادرانه دو کشور، جمهوری آذربایجان اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی از قلمرو این کشور متوجه جمهوری اسلامی ایران شود.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در ادامه این سفر با همتای آذری خود نیز دیدار کرد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در راستای تقویت امنیت منطقه تأکید کردند.

کد مطلب 6741109
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 1
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      حواسمان هست سری قبل اجازه داده بودی ولی منکرش شدی!
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 1
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      غلط کردی تمام بدبختی زیر سر شماست چرا اسراییل در خاک شما پایگاه دارد الهام اوف

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