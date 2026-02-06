تاکید ریاض و قاهره بر حل بحران میان ایران و آمریکا از راه دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان گفت: همچنان درباره ارسال کمک ها به غزه و بازسازی این منطقه مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: امیدواریم که شورای صلح موفق به حل این مشکلات شود.

بن فرحان همچنین تاکید کرد: امیدواریم که شورای صلح بتواند ریشه های بحران را بر اساس راهکار دو دولتی حل و فصل کند.

وزیر خارجه عربستان درباره مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نیز گفت: امیدواریم که بحران میان آمریکا و ایران از راه دیپلماتیک به منظور ثبات و صلح در منطقه حل و فصل شود.

همچنین بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر نیز درباره مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا اعلام کرد: راهکارهای نظامی اوضاع را پیچیده تر می کند. اختلافات میان آمریکا و ایران باید از راه دیپلماسی حل و فصل شود.