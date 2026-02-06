قالیباف در پیامی درگذشت امام جمعه ورامین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت عالم ربانی و روحانی مجاهد، آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه فقید شهرستان ورامین را تسلیت گفت. رئیس قوه مقننه در این پیام ضمن تجلیل از بیش از چهار دهه خدمات دینی و فرهنگی آن عالم وارسته در سنگر نماز جمعه، برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال اجر و صبر مسئلت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اِنّا الیه راجعون

خبر ارتحال عالم ربانی، روحانی مجاهد و چهره ماندگار روحانیت انقلاب، آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی، نماینده امام راحل و مقام معظم رهبری و امام جمعه فقید و باسابقه شهرستان ورامین، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

این عالم وارسته که بیش از چهار دهه با اخلاص، تقوا و صلابت، سنگر خطیر نماز جمعه را پاس داشت و منشأ خدمات دینی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمند بود، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلام، خدمت بی‌منت به مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مردم شریف و متدین ورامین، شاگردان، ارادتمندان و بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.