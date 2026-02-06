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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

قالیباف در پیامی درگذشت امام جمعه ورامین را تسلیت گفت

قالیباف در پیامی درگذشت امام جمعه ورامین را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت امام جمعه فقید شهرستان ورامین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت عالم ربانی و روحانی مجاهد، آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه فقید شهرستان ورامین را تسلیت گفت. رئیس قوه مقننه در این پیام ضمن تجلیل از بیش از چهار دهه خدمات دینی و فرهنگی آن عالم وارسته در سنگر نماز جمعه، برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال اجر و صبر مسئلت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اِنّا الیه راجعون

خبر ارتحال عالم ربانی، روحانی مجاهد و چهره ماندگار روحانیت انقلاب، آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی، نماینده امام راحل و مقام معظم رهبری و امام جمعه فقید و باسابقه شهرستان ورامین، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

این عالم وارسته که بیش از چهار دهه با اخلاص، تقوا و صلابت، سنگر خطیر نماز جمعه را پاس داشت و منشأ خدمات دینی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمند بود، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلام، خدمت بی‌منت به مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مردم شریف و متدین ورامین، شاگردان، ارادتمندان و بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6741143
روح اله صابرزاده

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