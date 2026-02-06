مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در بابل ۱۶ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم لعلی با اشاره به مصدومیت ۱۶ نفر براثر گاز گرفتگی در مسجد بابل افزود::سه نفر از مصدومان برای دریافت درمان تخصصی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: این حادثه ساعت‌ها پیش به دنبال تماس مردمی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مسجد فاطمه زهرا (س) اعلام شد.چ و در پی این اطلاع‌رسانی، تکنسین‌های اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

لعلی توضیح داد: در این حادثه، ۱۶ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه، ۱۳ نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند. اما سه نفر از آن‌ها که دو پسر ۱۲ و ۱۳ ساله و یک دختر ۱۱ ساله بودند، پس از درمان اولیه، برای دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.