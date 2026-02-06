  1. استانها
  2. فارس
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ باران مناطق غربی استان را در برمی‌گیرد

هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ باران مناطق غربی استان را در برمی‌گیرد

شیراز- اداره کل هواشناسی استان فارس با انتشار هشدار زرد هواشناسی، از ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید به استان طی روزهای شنبه ۱۸ بهمن تا یکشنبه ۱۹ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس با انتشار هشدار زرد هواشناسی، از ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید به استان طی روزهای شنبه ۱۸ بهمن تا یکشنبه ۱۹ بهمن خبر داد.

نوع مخاطره و مناطق تحت تأثیر این سامانه با بارش باران، گاهی رعدوبرق و در مناطق سردسیر شمالی با بارش برف همراه خواهد بود.
همچنین وزش باد شدید موقتی، به‌ویژه در شمال شرق استان، پیش‌بینی می‌شود.

عمده فعالیت این سامانه در مناطق شمال غربی، غربی، مرکزی و شهرستان‌های رستم، سپیدان، نورآباد ممسنی، اقلید، کوه‌چنار، کازرون، بیضا، فراشبند، فیروزآباد، شیراز و شمال مرودشت خواهد بود.

هواشناسی فارس نسبت به لغزندگی جاده‌ها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ایجاد مه و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی هشدار داده است. همچنین احتمال کولاک برف در مناطق برف‌گیر و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6740735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها