به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس با انتشار هشدار زرد هواشناسی، از ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید به استان طی روزهای شنبه ۱۸ بهمن تا یکشنبه ۱۹ بهمن خبر داد.
نوع مخاطره و مناطق تحت تأثیر این سامانه با بارش باران، گاهی رعدوبرق و در مناطق سردسیر شمالی با بارش برف همراه خواهد بود.
همچنین وزش باد شدید موقتی، بهویژه در شمال شرق استان، پیشبینی میشود.
عمده فعالیت این سامانه در مناطق شمال غربی، غربی، مرکزی و شهرستانهای رستم، سپیدان، نورآباد ممسنی، اقلید، کوهچنار، کازرون، بیضا، فراشبند، فیروزآباد، شیراز و شمال مرودشت خواهد بود.
هواشناسی فارس نسبت به لغزندگی جادهها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها، ایجاد مه و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی هشدار داده است. همچنین احتمال کولاک برف در مناطق برفگیر و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.
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