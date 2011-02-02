سرودهای انقلابی از دل راهپیماییهای مردم بیرون آمد

محمد گلریز خواننده سرودهای انقلابی ضمن بیان این مطلب با اشاره به جایگاه این سرودها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بدو انقلاب و با رشد کردن نهال انقلاب زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر و تحول شد اما سرودهای انقلابی که به نوعی عامل اصلی در حرکتهای مردمی بود با کمال تاسف دچار توقف شد این در حالی است که سرودهای انقلابی به کارکرد موسیقایی بسیار فاخر بود و اگر اشعار را از این سرودها حذف کنیم ملودی به تنهایی زیبا و قابل ستایش است و نوعی از موسیقی اصیل ایرانی به گوش می رسد، سرودهایی که با موسیقی ملی ما همراه بوده است.

وی در ادامه افزود: روند رو به رشد ساخت و اجرای سرودهای انقلابی تا دوران دفاع مقدس ادامه داشت و در آن زمان به اوج خود رسید به عنوان نمونه سرود "خجسته باد" و "ای ایران" جایگاه ویژه در بین سرودهای آن زمان داشت اما بعد از آن و به مرور زمان کمرنگ شد و در حال حاضر به دست فراموشی سپرده شده است ومعتقدم بیشترین آسیب در حوزه ساخت و اجرای سرود از سوی صدا وسیما به پیکره این هنر وارد شد زیرا به جای بسط و گسترش در تولید آثار ارزشمند در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی از تولید آثاری استقبال کردند که نه رنگ و بوی موسیقی ایرانی در آن بود و نه مفهوم و منظور ارزشهای انقلاب در آن مطرح می‌شد در نتیجه پس از گذشت سالها شاهد بودیم که خروجی این تولیدات ایجاد حجم گسترده‌ای از انواع موسیقی بود که به نام موسیقی پاپ و یا موسیقی روز به منظور جلب نظر جوانان عرضه می‌شد.

این خواننده سرودهای انقلابی در ادامه صحبتهای خود یکی از عوامل بی‌توجهی به ساخت سرودهای انقلابی را عدم تدریس و آموزش هنر اجرای سرود در مدارس دانست و گفت: در گذشته هنر موسیقی و هنرهای نمایشی در مدارس تدریس می‌شد و کودکان از همان ابتدا در مدارس آموزش هنر در زمینه‌های مختلف می‌دیدند اما روند آموزش هنر موسیقی و هنرهای نمایشی در بعد از انقلاب به نوعی متوقف شد و متاسفانه شاهد هستیم که سرود در مدارس به شکل مقطعی و تنها در ایام دهه فجر و با اجرای آثار گذشته برگزار می‌شود، آثاری که شاید فرزندان امروز هیچ ارتباط و شناختی با آنها نداشته باشند، البته من مخالفتی با اجرای آثار گذشته ندارم اما معتقدم باید ایده و طرح‌های تازه در حوزه سرود مدارس ایجاد شود.

گلریز در ادامه صحبتهای خود با اشاره به حال و هوای اجرای سرودهای انقلابی در زمان پیروزی انقلاب گفت: چهار ماه مانده بود به پیروزی انقلاب که من به اتفاق احمدرضا راغب آهنگساز سرودهای انقلابی، حمید سبزواری شاعرانقلاب در راهپیماییها حاضر می‌شدیم و سرودهای انقلابی را براساس آهنگ شعارهایی که مردم سر می‌دادند می شنیدیم و می‌ساختیم و نخستین سرودی که ساخته شد سرود "برخیز" بود و پس از آن سرود "معلم" را که نخستین سرود رسمی بود ساختیم که از رادیو و تلویزیون پخش شد. خوب یادم هست که در آن روزها آنقدر شور و حرارت برای اجرای آثار انقلابی داشتیم که در عرض یک سال 50 سرود انقلابی با یک ارکستراسیون خوب ساختیم. به عنوان مثال، سرود "بانگ آزادی" را بر مبنای پیام امام خمینی ساختم که از جهت زیباییهای هنر موسیقی کم نظیر است و در ادامه سرودهای "خوش آمدی امام ما"، "نغمه توحید"،"نیایش" اجرا شد.

وی در پایان افزود: به اعتقاد من وظیفه رسانه‌ها به خصوص تلویزیون است که در حوزه تولید آثار ارزشمند تلاش کند زیرا در تاریخ انقلاب ما چهره‌های انقلابی بسیاری چون شهید همت، شهید آوینی، شهید باکری، شهید استاد نجات اللهی وجود دارند که می‌توان سرودهایی درباره تلاشهای آنها ساخت درست مانند سرودی که برای شهید مطهری ساخته شد.