شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیرو ماموریت رئیس‌جمهور پزشکیان به وزیر علوم مبنی بر بررسی علمی زمینه‌های بروز اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، دکتر حسین سیمایی در نامه‌ای اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات را معرفی کرد.

مطابق این نامه دکتر سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی، دکتر وحید شالچی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر امید؛ رئیس دانشگاه تهران، دکتر احمدوند؛ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر رکنی زاده؛ رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر جوان جعفری؛ رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر افشاری‌فر؛ رئیس دانشگاه شیراز، دکتر همایون مراد نژادی؛ رئیس دانشگاه ایلام، دکتر علی باستی؛ رئیس دانشگاه گیلان؛ دکتر کرمی؛ رئیس موسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی به‌عنوان اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات به ریاست دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.

مطابق تاکید وزیر علوم در نامه مذکور، ‌ لازم است در اسرع وقت و در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی جهت ارائه به رئیس جمهور تهیه گردد.

همچنین در تهیه گزارش‌ها باید اصول مشخصی از قبیل بهره‌گیری از دانش و نظرات همه متخصصین (با همه تنوعات رشته‌ای و پارادایمی)، اتخاذ رویکرد میان رشته‌ای و توجه همزمان به ابعاد جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ارتباطی، سیاست خارجی، امنیتی و روان‌شناختی، «شنیدن» صدای گفتمان‌های متفاوت جامعه، مشارکت انجمن‌های علمی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های غیردولتی، توصیف دقیق و علمی رخداد، تبیین علل نارضایتی‌ها، کمک به فهم متقابل جریان‌های اجتماعی از یکدیگر و پیشنهاد راهکارهای علمی و قابل تحقق مدنظر قرار گیرند.