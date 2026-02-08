به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح یکشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری کرمانشاه که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده، اظهار کرد: بازآفرینی این محدوده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق توسعه متوازن، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری دارد و باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم پیشرفت افزود: در این برنامه، ابزارهای تشویقی، معافیت‌ها و مشوق‌های مناسبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری در نظر گرفته شده که می‌تواند روند نوسازی این محلات را شتاب دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه، بازآفرینی بافت‌های فرسوده را فرصتی برای احیای دوباره این محلات دانست و تصریح کرد: شهرداری‌ها مکلف هستند ضمن اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی، زیرساخت‌های لازم و مسیرهای دسترسی مناسب را برای ساکنان بافت‌های فرسوده فراهم کنند تا شرایط زیست‌پذیری این مناطق بهبود یابد.

نجفی در ادامه با اشاره به مصوبات این نشست گفت: در جلسه امروز ستاد بازآفرینی، موضوع احداث یک معبر جدید در بافت محله قدیمی فیض‌آباد مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسید؛ معبری که نقش مهمی در بهبود دسترسی‌های شهری این محدوده خواهد داشت.

وی توضیح داد: این معبر به‌صورت شمالی ـ جنوبی طراحی شده و از سبزه‌میدان آغاز می‌شود و پس از عبور از محله قدیمی فیض‌آباد، به بلوار شهید امجدیان در شمال این محله متصل خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل تردد ساکنان، زمینه‌ساز تحولات مثبت شهری خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این مسیر جدید بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند، افزود: احداث این معبر، علاوه بر بهبود دسترسی، زیرساخت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در حوزه گردشگری و رونق اقتصادی این محدوده تاریخی را فراهم می‌کند.

نجفی همچنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: میراث فرهنگی باید در راستای کمک به احیای بافت‌های قدیمی و فرسوده و متناسب با نیازهای امروز، در برخی ضوابط سخت‌گیرانه بازنگری کند تا مسیر اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری هموارتر شود.

در ادامه این نشست، گزارشی از عملکرد تعدادی از شهرداری‌های استان در حوزه بافت‌های فرسوده ارائه شد و موضوع نوسازی مسکن در محلات هدف، اجرای ضوابط تشویقی شهرسازانه و همچنین تعیین تکلیف احداث سالن ورزشی محله آقاجان و واگذاری زمین ورزشی از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی به اداره‌کل ورزش و جوانان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.