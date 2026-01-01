به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان با محوریت هوش مصنوعی، به تشریح سیاستها و رویکردهای این شرکت در حوزه بازآفرینی و نوسازی شهری پرداخت.
وی با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه بافتهای ناکارآمد شهری، سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای تاریخی و بافتهای فرسوده فعالیت میکند، اظهار کرد: رویکرد اصلی ما، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات هدف است؛ بهگونهای که مردم بتوانند با ارتقای آگاهی شهروندان، به بازیگران اصلی فرآیند بهسازی، مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی خود تبدیل شوند.
گلپایگانی اقدامات تشویقی را از ارکان اصلی پیشبرد نوسازی برشمرد و افزود: بستههای تشویقی متنوعی در شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه شده است که نقش مؤثری در ترغیب شهروندان به نوسازی و مقاومسازی ساختمانها دارد. در بافتهای تاریخی نیز تمرکز ما بر مرمت و احیای بناها با مشارکت مالکان و حفظ هویت تاریخی محلات است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به گستره فعالیت این مجموعه در سطح کشور تصریح کرد: در حال حاضر، حدود ۶۰۰ شهر کشور دارای محدودههای هدف بازآفرینی شهری هستند و شرکت بازآفرینی شهری ایران مسئول تأمین سرانههای خدماتی از جمله فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی، درمانی و امنیتی در این محلههاست؛ محلههایی که معمولاً با کمبود جدی خدمات شهری مواجهاند.
وی برنامهریزی برای این حجم از بافتهای شهری را پیچیده و چندبعدی دانست و گفت: شناخت دقیق ویژگیهای کالبدی بافتها، شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان و الزامات اقلیمی هر منطقه و ترکیب این متغیرها برای تدوین برنامه اقدام مشترک، نیازمند تصمیمگیری دقیق، هوشمند و مبتنی بر داده است. در همین راستا، استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در دستور کار جدی شرکت قرار گرفته است.
گلپایگانی با تأکید بر نقش کلیدی مدیریت دادهها افزود: دادههایی که از دستگاهها و نهادهای مختلف گردآوری میشود، در صورت سازماندهی درست در سامانههای تخصصی، میتواند مبنای سیاستگذاری مؤثر و کاهش خطای تصمیمگیری در پروژههای بازآفرینی شهری باشد.
