پایانه غرب برای راهپیمایی ۲۲ بهمن تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت روز ۲۲ بهمن و حضور پرشور شهروندان انقلابی در این مراسم، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافربری غرب تهران از ساعت ۲۰ روز شنبه ۲۱ بهمن، تا پایان مراسم ۲۲ بهمن در روز یکشنبه تعطیل خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه در ساعات تعطیلی پایانه مسافربری غرب، مسافران ورودی به تهران از طریق تقاطع آزادراه تهران-کرج و کمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده می‌شوند و مسافرانی که قصد خروج از تهران را دارند هم می‌توانند از پایانه‌های مسافربری جنوب، بیهقی و شرق تهران به سمت مقاصد خود حرکت کنند.