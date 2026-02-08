آتش زدن مساجد و مراکز درمانی ماهیت اغتشاشگران را برای مردم روشن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار تعدادی از اعضای هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ضمن تبریک میلاد امام زمان(عج) ابراز کرد: همه چشم‌ها منتظر قدوم آن حضرت است، به ویژه شیعیان که می‌خواهند از یاران ایشان باشند.

وی با اشاره به اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ بیان داشت: آنچه در این ایام گذشت همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، شِبه کودتا بود.

رئیس جامعه مدرسین افزود: دشمنان تمام سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را پای کار آورده بودند و با نیروهای خود دست به جنایاتی زدند که در برخی موارد روی داعش را نیز سفید کردند.

وی با اشاره به فتنه‌های پیش آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اظهار داشت: دشمن هر بار به بهانه‌ای طمع کرده است و گاهی به بهانه انتخابات و گاهی به بهانه مسائل فرهنگی و اقتصادی.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر دخالت اجنبی روشن‌تر از همیشه بود، خاطر نشان کرد: در فتنه اخیر رؤسای برخی از کشورهای خارجی فرماندهی کودتا را به دست گرفتند و برخی در ظاهر و برخی پشت پرده عمل کردند.

وی آتش زدن مساجد، قرآن و مراکز درمانی را سبب روشن شدن ماهیت اغتشاشگران برای مردم ارزیابی کرد و افزود: این افراد با این اقدامات بهترین معرفی را از خود به نمایش گذاشتند و اگر مردم ایران تردیدی هم داشتند، دیدند که این‌ها علاوه بر تکه تکه کردن کشور، بدتر از داعشی‌ها عمل خواهند کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این اتفاقات و حوادث برای جهانیان و قشر خاکستری کشور مشخص کرد که چه کسانی در برابر جمهوری اسلامی قرار دارند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ دی بیان کرد: مردم با تمام وجود وارد صحنه شدند و امیدواریم که عقب نشینی‌های دشمن نیز شروع شود.

وی اظهار کرد: سخن رهبر معظم انقلاب که فرمودند «آمریکایی‌ها بدانند که اگر این دفعه جنگ راه بیندازند، این جنگ، جنگ منطقه‌ای خواهد بود» پیام روشنی است به دولت‌هایی که در نهان و آشکار دست در دست رژیم صهیونیستی دارند.

رئیس جامعه مدرسین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات و مواضع بهنگام مجمع نمایندگان طلاب، تصریح کرد: خوشبختانه مجمع نمایندگان طلاب سرزندگی لازم را دارد؛ اما معتقدم که ظرفیت آن به مراتب بیش‌تر از آن چیزی است که مشاهده می‌کنیم و امیدواریم که انتخابات سال آینده این مجمع با حضور گرم حوزویان برگزار شود.

وی با اشاره به اظهار نظرهای متفاوت برخی از نمایندگان طلاب تأکید کرد: چنین اظهار نظرهایی در یک مجموعه دویست نفری طبیعی است و این تفاوت‌های به ظاهر تلخ، باعث رشد می‌شود.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حدیث «إن لصاحب هذا الأمر غیبة فلیتق الله عبد و لیتمسک بدینه» توضیح داد: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حضرت بقیة الله غیبتی دارد و هر انسانی که در این زمان زندگی می‌کند باید تقوای الهی را پیشه کند و به دینی که خدای متعال به او ارزانی داشته است تمسک جوید.

وی با بیان اینکه عده‌ای چشم خود را به روی اقدامات دشمن بسته‌اند و خیال می‌کنند که اگر دشمن بیاید برای آن‌ها جشن می‌گیرد، ابراز داشت: دشمن اگر بیاید به هیچ کس رحم نخواهد کرد و کسانی که مجسمه فردوسی که مایه فخر ایران است را می‌سوزانند و سر مجسمه خیام را جدا می‌کنند، هیچ مرام و مسلکی ندارند و با هویت ایرانی مشکل دارند.