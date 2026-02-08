نگاهی به گلیم عنبران؛ حفظ هنر و میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر_گروه استان ها،فرناز بهبودی: سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان اردبیل روز شنبه هیجدهم بهمن با تمرکز بر ظرفیتهای بومی و صنایعدستی، بهویژه گلیم عنبران، انجام شد؛ هنری ریشهدار که امروز بهعنوان یکی از مهمترین مزیتهای فرهنگی و اقتصادی استان مورد توجه دولت قرار گرفته است.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر به استان اردبیل و در بازدید از شهر ملی گلیم عنبران، بر حمایت از هنرمندان و توسعه صنایعدستی بومی تأکید کرد.
گلیم عنبران از شاخصترین جلوههای هنر بومی کشور است
وزیر میراث فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: گلیم عنبران یکی از شاخصترین جلوههای هنر بومی کشور است. صنایعدستی، بهویژه گلیم عنبران، علاوه بر هویت فرهنگی، ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه دارد و حمایت از این بخش از اولویتهای وزارتخانه است.
فروش پایدار، جایگاه گلیم عنبران را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا می دهد
صالحیامیری با اشاره به ضرورت حمایت عملی از هنرمندان افزود: ایجاد بازار فروش پایدار، تسهیل در صادرات، آموزشهای تخصصی و حمایتهای مالی هدفمند میتواند جایگاه گلیم عنبران را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
خلق هنر توسط بانوان ما، قابلیت ارائه در جهان را دارد
صالحیامیری روز گذشته در بازدید از نمایشگاه دائمی صنایعدستی در شهر ملی گلیم عنبران، با ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم استان گفت: زنان ما لیاقت آن را دارند که هنری خلق کنند که قابلیت ارائه در جهان را دارد و امروز گوشهای از آن در دیار عنبران به نمایش گذاشته شده است.
وزیر میراث فرهنگی گفت: اردبیل پارهای از ایران زمین است و یکی از کانونهای اصلی تمدنی کشور به شمار میرود. فرزندان استان باید احساس غرور داشته باشند که در این دیار زندگی میکنند و همه ایران به اردبیل افتخار میکند. این استان تابلوی زیبایی است که جهانیان آرزو دارند آن را ببینند.
وی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته در حوزه صنایعدستی گفت: در سال گذشته ۲۲۴ میلیون یورو صادرات رسمی و همین مقدار صادرات چمدانی انجام شد که مجموع آن به ۵۰۰ میلیون یورو میرسد. هدفگذاری در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به یک میلیارد یورو صادرات و اشتغالزایی سالانه برای ۱۰۰ هزار نفر است و برای تحقق آن تلاش میکنیم.
تقاضاهای مردم عنبران را پیگیری میکنیم
صالحیامیری همچنین به مطالبات مردم شهر ملی گلیم عنبران اشاره کرد و گفت: تقاضاهای مردم عنبران را پیگیری میکنیم و ثبت جهانی این شهر را دنبال خواهیم کرد. اگر این شهر ثبت جهانی شود، این منطقه به یکی از قطبهای اصلی تولید و توزیع محصولات صنایعدستی در ایران و جهان تبدیل خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه ۶ همت اعتبار برای تسهیلات صنایعدستی و بومگردی تخصیص یافته است که سهم مردم است و هیچ بانکی نمیتواند از پرداخت آن امتناع کند.
در این سفر، احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ضمن همراهی وزیر، بر اهمیت صنایعدستی بهویژه گلیم عنبران تأکید کرد.
حضور وزیر در استان نماد انگیزهبخشی به فعالان و سرمایهگذاران است
بیوته در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد:گلیم عنبران نه تنها یک هنر بومی و میراث فرهنگی اصیل است، بلکه میتواند به یک ظرفیت اقتصادی و اشتغالزا برای منطقه تبدیل شود. حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در قالب تأمین زیرساختها، تجهیز نمایشگاهها و ایجاد بازارهای فروش پایدار، میتواند جایگاه این هنر را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
وی افزود: در سفر وزیر، موضوع توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستانها از جمله نمین، سرعین و اردبیل، مرمت آثار تاریخی، ساماندهی بازارها و مساجد تاریخی و تقویت مراکز صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفت.
بیوته بیان کرد: گلیم عنبران بهعنوان یک برند ملی استان، محور اصلی این بازدیدها بود و با توجه به ظرفیتهای موجود، فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی نیز مورد بحث قرار گرفت.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:حضور وزیر در استان، علاوه بر انگیزهبخشی به فعالان و سرمایهگذاران، زمینه را برای تحقق پروژههای بزرگ گردشگری و صنایعدستی اردبیل فراهم کرده و این سفر میتواند شروعی برای ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی استان باشد.
احد بیوته نیز در پایان گفت: حضور وزیر در استان، انگیزه مضاعفی برای سرمایهگذاران و فعالان صنایعدستی فراهم کرده و انتظار داریم با حمایت وزارتخانه، زمینه ارتقای جایگاه گلیم عنبران در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود. این سفر میتواند نقطه آغازی برای توسعه پروژههای گردشگری و صنایعدستی استان باشد.
در نهایت،بازدید وزیر و همراهانش، از جمله نمایندگان و مسئولان محلی، نشاندهنده اهمیت ویژه دولت به توسعه صنایعدستی، تقویت هویت فرهنگی و رونق اقتصادی اردبیل است و بر حمایت عملی از هنرمندان و سرمایهگذاران استان تأکید میکند. شهر ملی گلیم عنبران بهعنوان یک برند بومی و میراث فرهنگی، اکنون در مسیر جهانی شدن و تبدیل شدن به قطب گردشگری و صنایعدستی کشور قرار دارد.
سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان اردبیل، نشاندهنده توجه ویژه دولت به صنایعدستی و ظرفیتهای بومی استان است. گلیم عنبران، بهعنوان یک هنر اصیل و برند ملی، نه تنها نماد هویت فرهنگی اردبیل است، بلکه فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی گستردهای برای منطقه فراهم میکند. حمایتهای مالی، توسعه زیرساختها و ایجاد بازارهای پایدار میتواند جایگاه این هنر را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد و موجب رشد گردشگری و سرمایهگذاری در استان شود. حضور وزیر و تأکید نمایندگان استان بر گلیم عنبران، انگیزهای برای هنرمندان و فعالان این حوزه ایجاد کرده و مسیر ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی اردبیل را هموارتر کرده است.
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