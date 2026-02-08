به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: «پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴، مبنی بر حضوری بودن کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، از روز شنبه، دوم اسفندماه ۱۴۰۴ در تمام مقاطع تحصیلی، به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:
تمامی خوابگاههای مقطع کارشناسی دانشگاه تهران از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه جاری آماده پذیرش دانشجویان عزیز میباشد. بدیهی است خوابگاههای تحصیلات تکمیلی همچنان مانند روزهای گذشته دایر میباشند.
شایان ذکر است برنامهریزی برای افطار و سحر ماه مبارک رمضان در حال انجام است که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد».
به گزارش مهر، در پی بروز اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی در کشور، کلاسهای درس در دو هفته پایانی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت مجازی برگزار شد و امتحانات پایان ترم نیز برای دانشجویان کارشناسی صورت مجازی برگزار شدند.
دانشگاه تهران از اولین دانشگاههایی بود که خوابگاههای دانشجویان کارشناسی را تعطیل کرد. خوابگاههای این دانشگاه از تاریخ ۲۳ دی ماه تعطیل شده بود و حالا پس از بیش از یک ماه تعطیلی، پس از اعلام اینکه نیمسال دوم تحصیلی در دانشگاه تهران به صورت حضوری برگزار خواهد شد، خوابگاهها نیز مجدد بازگشایی میشوند.
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