پرچم داری احمد عمر هاشم در ترویج اسلام رحمانی و مقابله با افراط گرایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی فلاحزاده رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در مراسم نکوداشت احمد عمر هاشم استاد برجسته دانشگاه الازهر شریف که در این دانشگاه برگزار شد، با تسلیت درگذشت این عالم برجسته، اظهار داشت: درگذشت احمد عمر هاشم ضایعهای برای جامعه دانشگاهی و مسلمانان است و بنده به نمایندگی از اساتید و همکاران دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، این مصیبت را به خانواده آن مرحوم، همکاران وی در دانشگاه الازهر، جامعه مصر و اندیشمندان و مسلمانان، بهویژه میهمان عزیزمان محمد ضیا رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری عربی مصر در ایران، تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: امروز به پاس خدمات یک عمر مجاهدت علمی و دینی و برای تجلیل شایسته از شخصیتی بزرگ از دنیای اسلام گرد هم آمدهایم؛ دانشمندی پارسا، مصلحی دلسوز، عالمی آگاه و محدثی برجسته که یاد و خاطره پربار او جلوهای از تکریم علم، عمل و تلاش خستگیناپذیر در مسیر اسلام ناب محمدی و گسترش فرهنگ میانهروی، اعتدال و گفتوگوی سازنده است.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه دانشگاه الازهر شریف تصریح کرد: الازهر بهعنوان کهنترین دانشگاه جهان اسلام، همواره پرچمدار علوم دینی، کانون تعقل و سنگر مقابله با افراطگرایی بوده است و احمد عمر هاشم در دوران مدیریت و فعالیت علمی خود، نقشی ویژه در ترویج اسلام رحمانی، تقریب مذاهب اسلامی و تعامل سازنده با جهان ایفا کرد.
فلاحزاده ادامه داد: وی ادامهدهنده راه بزرگان الازهر بود؛ علمایی که همواره بر نقش علم و عالمان در حل اختلافات، روشنگری در برابر تحریفها و ارائه قرائتی متین و معتدل از دین تأکید داشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی گفت: این دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس اندیشه بنیادین امام خمینی(ره) تأسیس شد و با حمایتها و رهنمودهای مقام معظم رهبری مسیر خود را ادامه داده است؛ رسالتی که بر گفتوگوی مذاهب، مطالعه تطبیقی ادیان و مذاهب و مقابله علمی با جریانهای افراطی و تکفیری استوار است.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی تأکید کرد: این دانشگاه خود را همسو و همپیمان با نهادهای علمی بزرگی همچون دانشگاه الازهر میداند که دغدغه وحدت امت اسلامی و ارتقای معرفت دینی اصیل را دارند و با ایجاد کرسیهای فقه مذاهب و واگذاری مسئولیت آنها به اساتید همان مذاهب، زمینه زیست مشترک علمی و عملی دانشجویان از فرق و مذاهب مختلف را در کلاسها، خوابگاهها و انجمنهای علمی و دانشجویی فراهم کرده است.
فلاحزاده با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام اظهار داشت: جهان اسلام امروز در میانه میدان نیروهای متقاطع قرار دارد؛ از یکسو گسلهای تاریخی میان مذاهب و از سوی دیگر تهاجم فرهنگی و گسستهای هویتی ناشی از مدرنیته و جهانیسازی. در چنین شرایطی، نقش دانشگاهها در هدایت فکری و اجتماعی امت اسلامی بسیار تعیینکننده است.
وی تعامل میان دانشگاه الازهر و دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی را فراتر از همکاریهای صرفاً اداری و علمی دانست و خاطرنشان کرد: این تعامل نیازمند مهندسی اجتماعی اسلامی است؛ به این معنا که بازسازی روابط اجتماعی درون امت اسلامی باید بهصورت آگاهانه، هدفمند و مبتنی بر ارزشهای اسلامی طراحی شود.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی افزود: مهندسی اجتماعی اسلامی در سه سطح قابل تحقق است؛ نخست سطح معرفتی که به بازتعریف مفاهیم کلیدی همچون امت، وحدت، اختلاف و علم در اسلام میپردازد؛ دوم سطح نهادی که به طراحی ساختارهایی میانجامد که تنوع مذهبی را نه تهدید، بلکه سرمایهای برای امت اسلامی تلقی میکند؛ و سوم سطح ارتباطی که بر ایجاد زبان مشترک و روشهای تعامل مبتنی بر کرامت انسانی تأکید دارد.
فلاحزاده در پایان تصریح کرد: مفاهیم کلیدی اسلامی در طول تاریخ، بازمعناییهای متفاوتی در گفتمانهای مذهبی مختلف یافتهاند و همین تفاوتهای معنایی به مانعی جدی برای گفتوگوهای علمی تبدیل شده است. بازتعریف این مفاهیم، پیششرط هرگونه همکاری علمی مؤثر و تعامل سازنده میان نهادهای علمی جهان اسلام به شمار میرود.
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