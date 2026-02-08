بزرگداشت رئیس سابق دانشگاه الازهر گامی مؤثر در تقویت روابط ایران و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضیا رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران در مراسم گرامی‌داشت و بزرگداشت مرحوم استاد احمد عمر هاشم، اظهار داشت: بزرگداشت چنین شخصیت‌هایی صرفاً برگزاری مجالس تکریم و ترحیم نیست، بلکه اقدامی اثرگذار با نتایج مثبت در روابط فرهنگی و علمی میان دو کشور به‌شمار می‌رود که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و مصر باشد.

وی با اشاره به دوره ریاست مرحوم احمد عمر هاشم بر دانشگاه الازهر، این دوره را دوره‌ای ویژه و متمایز توصیف کرد و افزود: ایشان در زمان مسئولیت خود، فعالیت‌های مهم و مؤثری در مسیر پیشبرد علمی و نهادی دانشگاه الازهر انجام دادند که آثار آن همچنان باقی است.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران با بیان اینکه این مراسم تکریم، برنامه‌ای بسیار مفید و ممتاز است، تصریح کرد: این آیین در واقع حامل پیامی روشن از سوی یک مؤسسه دینی و علمی به کشور مصر است و می‌تواند نقش مهمی در تعمیق اعتماد و همکاری‌های متقابل ایفا کند.

محمد ضیا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده روابط دو کشور خاطرنشان کرد: با توجه به روابط مثبت و سازنده‌ای که در دو سال اخیر میان وزرای امور خارجه ایران و مصر برقرار شده است، تداوم و گسترش روابط علمی و فرهنگی می‌تواند پلی برای تفاهم عمیق‌تر میان دو ملت و دو کشور ایجاد کند.