قیمت خرمای ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: خرمای مضافتی درجه یک با قیمت هر کیلوگرم ۳۱۰ هزار تومان در تمامی غرف سازمان عرضه می‌شود و محدودیتی در توزیع وجود ندارد.

