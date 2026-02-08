  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

قیمت خرمای ماه مبارک رمضان اعلام شد

قیمت خرمای ماه مبارک رمضان اعلام شد

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قیمت خرما در ماه رمضان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: خرمای مضافتی درجه یک با قیمت هر کیلوگرم ۳۱۰ هزار تومان در تمامی غرف سازمان عرضه می‌شود و محدودیتی در توزیع وجود ندارد.

کد مطلب 6742771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها