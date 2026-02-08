تقابل انقلاب اسلامی با استکبار، تقابل حق و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبیینی و هماندیشی با موضوع «انقلاب اسلامی و نظام استکبار» روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه در سالن شهید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام مصطفی مهدوی معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، به تبیین مبانی فکری و اعتقادی تقابل نظام سلطه با جمهوری اسلامی پرداخت.
دشمنی استکبار با استقلال و اقتدار ایران
حجتالاسلام مهدوی در سخنان خود اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی، برپایی یک نظام مستقل، مقتدر و مبتنی بر آموزههای اسلامی بوده است و به همین دلیل، نظام استکبار و در رأس آن آمریکا، هرگز تحمل دیدن استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
وی افزود: مخالفت آمریکا و جبهه استکبار با جمهوری اسلامی، ناشی از دشمنی ذاتی جبهه باطل با جبهه حق است؛ چرا که استکبار به دنبال سلطهگری جهانی است و استقلال ملتها را برنمیتابد.
تقابل استکبار با اسلام و ایران
معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) تصریح کرد: نظام استکبار نهتنها با ایران، بلکه با اسلام ناب مخالف است؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران نمونهای از یک نظام دینی مستقل و قدرتمند است و آمریکا با اصل استقلال ملت ایران دشمنی دارد.
اهداف انقلاب اسلامی فراتر از مادیات است
در ادامه این نشست، حجتالاسلام مجید مؤیدی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان، با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی گفت: هدف انقلاب اسلامی صرفاً دستیابی به پیشرفتهای مادی نیست، بلکه این انقلاب بر پایه مفاهیمی چون خدامحوری، عدالتخواهی، استقلالطلبی، استکبارستیزی و ظلمستیزی شکل گرفته است.
وی افزود: همین اهداف متعالی و الهی سبب شده است که نظام سلطه و استکبار جهانی، همواره با انقلاب اسلامی دشمنی داشته باشد.
حرکت انقلاب اسلامی در مسیر الهی است
حجتالاسلام مؤیدی تأکید کرد: حرکت انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حرکتی در مسیر الهی و دینی است و حرکت در مسیر دین، سعادت حقیقی انسان و جامعه را به همراه دارد.
تأکید بر وحدت و کارآمدی نظام حکمرانی
در بخش دیگری از این نشست، دکتر قاسم صحرایی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان و دکتر غلامحسین حسینی رئیس سازمان بسیج اساتید استان لرستان، ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، در سخنان کوتاهی بر تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی و همچنین ارتقای شاخصهای کارآمدی در نظام حکمرانی تأکید کردند.
طرح دیدگاهها و پاسخ به پرسشها
در پایان این نشست تبیینی، شرکتکنندگان دیدگاهها و پرسشهای خود را متناسب با شرایط فعلی کشور مطرح کردند و حجتالاسلام والمسلمین مهدوی به سؤالات مطرحشده پاسخ داد.
این نشست به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه لرستان، بسیج کارکنان دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد.
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