به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه اظهارداشت: این اقدام که خواسته رییسجمهور است در چند فاز اجرایی با به کارگیری تمام ظرفیتهای کشور در ۳۲ اداره کل آموزش و پرورش کشور اجرایی میشود.
وی با اشاره به تدوین استاندارد ملی جدید برای تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری کلاسهای درس گفت: یک برنامه بسیار جامع طراحی شده است که تمام مدارس کشور در چند فاز با استانداردهای آموزشی و هوشمندسازی و فناوریهای روز تجهیز شود.
به گفته وی، این استاندارد پس از ماهها بررسی تخصصی تدوین و توسط رییسجمهور تأیید شده است و سفارش تولید تجهیزات لازم داده شده و نزدیک به ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان(همت)صرف تهیه آنها شده است.
کاظمی گفت: اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات مسوولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشور پیشبینی شده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت:به صورت همزمان و ملی ، ۲۴ هزار کلاس درس که استانداردسازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در آنها انجام شده است به بهرهبرداری میرسد و برای تجهیز این مدارس بیش از ۲ هزار میلیارد تومان(همت) هزینه شده است.
وی با بیان اینکه کار بزرگ و عظیم دیگری در حوزه توسعه عدالت آموزشی انجام میشود که دارای ۶ ضلع است و ساخت فضای آموزشی تنها یک ضلع آن است اظهار داشت: اول مهرماه سال تحصیلی جاری ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی آماده بهرهبرداری شد که از این تعداد ۲۷ مدرسه در چهارمحال و بختیاری به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی، در حال حاضر مراحل پایانی و تکمیلی ۳۰ آموزشگاه در استان در حال انجام است و در سال تحصیلی جدید مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وزیر آموزش و پرورش ارائه آموزش به معلمان و مدیران را به عنوان دیگر برنامه محوری عنوان کرد و گفت: بخش دیگر برنامهها توجه به فعالیت ورزشی است و در اول مهر سالجاری ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی به بهرهبرداری رسیده که بخش زیادی از این فضاها زمین چمن مصنوعی، خانه ورزشی و سالنهای ورزشی بود.
کاظمی اظهار داشت: بخش مهم دیگر فعالیتها در حوزه نرمافزاری و توسعه فعالیتهای پرورشی و تربیتی است که این فعالیتها زمانبَر است و طراحی خوبی برای اجرای این برنامهها برای تقویت هویت ملی دانشآموزان و تقویت هویت دینی و باورهای آنان در بخشهای مختلف، انجام شده است.
وی با اشاره به حضور دانشآموزان در مراسم اعتکاف دانشآموزی به عنوان یک فرصت تربیتی خوب گفت: دانشآموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز حضور پررنگی خواهند داشت.
به گفته وی، از تمام جامعه بزرگ معلمان کشور و دانشآموزان و خانوادهها دعوت میشود با حضور پررنگ و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخ محکم، قاطع و دندانشکن به دنیای استکبار و توطئههایی که در ذهن دشمنان برای نظام است، بدهند و با حضور خود تمام طراحیهای دشمنان را در این زمان حساس که کشور دچار یکسری نگرانی بینالمللی است، خنثی کنند و پاسخ محکم و مشت کوبندهای به دهان استکبار جهانی بزنند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه فرهنگیان و بازنشستگان مشمول بیمه پایه هستند گفت: تلاش شده است امسال ظرفیت پوشش تکمیلی را برای شاغلان ارتقا دهیم و همکاران بازنشسته برای همه عزیز هستند و خدماتی که ارائه میشود توسط سازمان بازنشستگی کشوری است و بحثهایی است که این خدمات به دستگاهها منتقل شود اما اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی همسانسازی حقوق فرهنگیان و بازنشستگان به صورت پلکانی در دست اجراست و متناسب با نیاز و برنامه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه حقوق و مزایای بازنشستگان در اختیار سازمان بازنشستگی است گفت: ارائه خدمات به بازنشستگان توسط دستگاه ذیربط انجام نمیشود و توسط صندوق بازنشستگی و با تامین اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه است.
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