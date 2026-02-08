به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار جمعی از فرماندهان، افسران و کارکنان نیروی هوایی آجا با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش، برگزار شد، با تبریک نوزدهم بهمن ماه و یادآوری تصمیم تاریخی نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب، اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش در آن مقطع خاص و در شرایط مبهم، تصمیمی الهی گرفت و تا امروز بر آن پیمان پابرجاست.

سرلشکر حاتمی با اشاره به عملکرد نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: نیروی هوایی با انجام عملیات کمان ۹۹، یکی از بزرگترین عملیات‌ها را انجام داد و راهبرد حمله برق‌آسای دشمن را شکست داد و طعم تلخ اولین شکست را به صدام متکبر چشاند.

فرمانده کل ارتش افزود: روند رو به رشد و پیشرفت نیروی هوایی ارتش ادامه یافت و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این نیرو با غیرت و شجاعت تمام مأموریت‌ها را انجام داد تا با ایستادگی مقتدرانه نیروهای مسلح، دشمن را وادار به تسلیم و نهایتا درخواست آتش‌بس کرد.

سرلشکر حاتمی با تأکید بر بهره‌گیری از تجربه‌های گران‌بهای دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: نیروی هوایی ارتش از آن تجربه‌ها استفاده کرد و لحظه‌ای را از دست نداد و امروز آمادگی خوبی را کسب کرده است که متناسب با تهدیدات و شرایط امروز است.

وی در ادامه خطاب به دشمنان تاکید کرد: امیدواریم دشمن اشتباه جدیدی نکند و اگر چنین کند یقیناً نیروی هوایی ارتش نقش بزرگی در پاسخ به دشمن ایفا خواهد کرد.

فرمانده کل ارتش در ادامه درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، گفت: این موضوع جدیدی نیست؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بارها شاهد حضور ناوها و یگان‌های مختلف دشمن آمریکایی بودیم؛ امروز هم یکی از آن روزهاست.

وی ادامه داد: وظیفه ما این است که آمادگی خود را حفظ کنیم، تمام تحرکات دشمن را رصد کرده و برای پاسخگویی قاطعانه آماده باشیم که هستیم.

سرلشکر حاتمی در پایان تأکید کرد: امروز بدون تردید ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح می‌دانند که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مورد طمع است، باید تا آخرین لحظه و آخرین قطره خون بایستند و پیروز شوند و ان‌شاءالله به همین ترتیب خواهد شد.