دهکده گردشگری بنک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئینی با حضور استاندار بوشهر و با حضور وبیناری رئیس‌جمهور، افتتاح همزمان ۱۵ هزار و ۹۹۷ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اعتبار ۱۱۱ همت در سراسر کشور انجام شد.

در این آیین دهکده گردشگری بنک با سرمایه‌گذاری ۱۷۵ میلیارد تومان در شهرستان کنگان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ارسلان زارع صبح یکشنبه در این آیین اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، ۱۶۱ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۳۷ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در شهرستان کنگان، افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود که از این تعداد، ۱۱۴ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و ۴۷ پروژه نیز وارد فاز اجرایی خواهد شد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: نرخ بیکاری استان بوشهر از میانگین کشوری پایین‌تر است و در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی نیز استان بوشهر نرخ مناسبی دارد.

استاندار بوشهر یادآور شد: امسال در ایام‌الله دهه مبارک فجر هزار و ۲۳۴ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

زارع ابراز کرد: در دهه فجر امسال، ۴۴۰ پروژه با مشارکت شهرداری‌ها در استان اجرایی شده که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آنها هزینه شده است.

وی افزود: همچنین در حدفاصل هفته دولت تا دهه فجر امسال، بیش از ۷۰۰ پروژه عمران‌روستایی توسط دهیاری‌ها با اعتبار بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده است.