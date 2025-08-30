۱۴۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در کنگان افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در مصاحبه پایانی سفر به شهرستان کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: امسال شعار هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده و پروژههای ارزشمندی در سطح استان بوشهر افتتاح و کلنگزنی شدند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در هفته دولت امسال ۱۴۱ پروژه با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان در شهرستان کنگان افتتاح و کلنگزنی شد.
زارع تصریح کرد: از این میان، ۹۳ پروژه با اعتبار ۷۶۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر یادآور شد: امروز پروژههای ارزشمندی در حوزه درمانی، گردشگری، آموزشی و …در کنگان، افتتاح و کلنگزنی شد.
