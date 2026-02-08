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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

«فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت

«فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت

رشته ورزشی «فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم وزارت ورزش و جوانان، رشته ورزشی «فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی قرار گرفت.

با اضافه شدن این رشته در قالب ساختاری «گروه»، تعداد انجمن و کمیته‌های تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی در مجموع به ۳۰ عدد رسید.

فوتبال قطع عضو که برای معلولان قطع عضو طراحی شده ‌است، به دو صورت ۷ نفره و ۴ نفره برگزار می‌شود. دروازه‌بان دارای ضایعه‌ای در یکی از دستان خود و بازیکنان نیز دارای ضایعه‌ای در یکی از پاهای خود هستند و به وسیله عصا حرکت می‌کنند.

تیم ملی فوتبال قطع عضو در آبان ماه در مسابقات جام ملت‌های آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت و جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دریافت کرد.

کد مطلب 6742843

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