«فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم وزارت ورزش و جوانان، رشته ورزشی «فوتبال قطع عضو» تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار گرفت.
با اضافه شدن این رشته در قالب ساختاری «گروه»، تعداد انجمن و کمیتههای تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی در مجموع به ۳۰ عدد رسید.
فوتبال قطع عضو که برای معلولان قطع عضو طراحی شده است، به دو صورت ۷ نفره و ۴ نفره برگزار میشود. دروازهبان دارای ضایعهای در یکی از دستان خود و بازیکنان نیز دارای ضایعهای در یکی از پاهای خود هستند و به وسیله عصا حرکت میکنند.
تیم ملی فوتبال قطع عضو در آبان ماه در مسابقات جام ملتهای آسیا به عنوان قهرمانی دست یافت و جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دریافت کرد.
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