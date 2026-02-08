بیش از ۲ هزار گزارش فساد به سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صالحی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها به‌صورت مستقیم زیر نظر دستگاه قضایی و رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و دو مأموریت اصلی آن، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور است.

وی یکی از چالش‌های مهم سال‌های گذشته را تضییع اموال دولتی دانست و افزود: خوشبختانه پس از چهار سال پیگیری مستمر، این نوع تخلفات به کمترین میزان خود در استان رسیده است.

مدیرکل بازرسی استان تصریح کرد: اگرچه میزان کلی تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته، اما تخلفات مالی و نقض قوانین همچنان بیشترین سهم را در جرائم احصاشده دارد.

آموزش مدیران جدید در کمتر از ۴۸ ساعت

وی از اجرای یک اقدام پیشگیرانه نوآورانه خبر داد و گفت: امسال برای ۸۰ مدیر جدیدالانتصاب استان، دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده که کمتر از ۴۸ ساعت پس از انتصاب آغاز می‌شود.

صالحی هدف از این آموزش‌ها را افزایش آگاهی مدیران نسبت به قوانین، چالش‌ها و الزامات حوزه مدیریتی و پیشگیری از وقوع تخلف عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای سند تحول در سازمان بازرسی بیان کرد: تاکنون ۹۲ هشدار پیشگیرانه، مستند و کارشناسی به مدیران استانی ارسال شده که تقریباً همه آنها مورد پذیرش قرار گرفته و از بروز سوءجریان جلوگیری کرده است.

دستاوردهای نظارت مالی و بانکی

مدیرکل بازرسی استان افزود: بازرسی کل استان در حوزه مدیریت مالی به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده و در نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی نیز روند مثبتی شکل گرفته است.

به گفته وی شکایات مربوط به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در ماه‌های اخیر به حداقل رسیده است.

صالحی را اقدامی مؤثر دانست و گفت: تاکنون ۱۷ جلسه از این شورا برگزار و ۲۸ مصوبه در راستای رفع مشکلات مردم تصویب شده است.

وی همچنین از انجام پنج بازرسی قانونی گسترده در حوزه‌هایی مانند پدافند غیرعامل، زنجیره تأمین کالا، تولید و اشتغال خبر داد.

مدیرکل بازرسی استان راه‌های ارتباط مردم با سازمان بازرسی را مراجعه حضوری و سامانه ۱۳۶ عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۳۹۰ گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت شده که ۹۰ درصد آنها بررسی و مختومه شده است.

وی گفت: ۱۶۰ مورد از شکایات واصله نیز منجر به رفع مشکل شاکیان شده است.

حمایت از تولید و نظارت بر انتخابات

صالحی در پایان با اشاره به حمایت از تولید و اشتغال اظهار کرد: در این راستا ۹۹ جلسه با مدیران استانی و کشوری و ۴۶ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام شده است.

وی تأکید کرد: نظارت روزانه بر استفاده از امکانات دولتی در ایام انتخابات در دستور کار قرار دارد تا از هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی به نفع نامزدهای انتخاباتی جلوگیری شود.