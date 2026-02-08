به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه آیین افتتاح کمربندی شهید خرازی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. سعید رئیسی، فرماندار شهرکرد در این مراسم اظهار داشت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم مدیریت شهری است که با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی به نتیجه رسید.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه شهری افزود: مشکلاتی همچون ترافیک و پسماند در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و اجرای طرح‌های بزرگی مانند زیرگذر میدان معلم نیز در حال پیگیری است.

رئیسی ادامه داد: کمربندی شهید خرازی علاوه بر روان‌سازی عبور و مرور، نقش مهمی در اتصال محورهای شمال، جنوب و شرق شهرکرد دارد و می‌تواند به توسعه عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

فرماندار شهرکرد همچنین گفت: استفاده از ماشین‌آلات شهرداری در اجرای پروژه‌ها موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده و نشان‌دهنده مدیریت صحیح منابع شهری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات در راستای آبادانی شهر و رفاه مردم انجام می‌شود و امیدواریم با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، مشکلات شهری به طور کامل برطرف شود.