به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از مخزن ذخیره آب ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر یزد که با هزینهای بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید اظهار کرد: در دولت چهاردهم تلاش شد تا تمامی پروژههای فعال، بهویژه در حوزه آب، با جدیت ادامه یابند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی استان گفت: به گفته مدیرعامل شرکت آبفای استان، اگر در سالهای اخیر برنامهریزی دقیقی در حوزه آب انجام نشود یزد تا ۱۰ سال آینده با چالش جدی روبهرو میشود. به همین منظور، در یک سال گذشته جلسات شورای آب بهصورت منظم برگزار شده و اکنون هر ۱۵ روز یکبار مسائل مربوط به خط انتقال و پروژههای آبی استان بررسی میشود.
بابایی با تأکید بر ضرورت ورود استان در نقاط حساس برای تسریع اقدامات دستگاهها افزود: در سال جاری یزد با تخصیص ۹۱ درصدی منابع نسبت به برخی استانها که تنها ۳۰ درصد تخصیص داشتهاند، عملکرد برجستهای داشته است این موفقیت نتیجه پیگیری مستمر و تأمین نقدینگی از طریق اوراق مرابحه بوده است.
استاندار یزد به گستردگی پروژههای عمرانی استان نیز اشاره و بیان کرد: هماکنون در سراسر استان پروژههای فعال متعددی در دست اجراست. از جمله، آزادراه نطنز–یزد–سیرجان به طول ۱۳۰ کیلومتر که پس از ۱۵ سال از تصویب، با تلاشهای اخیر وارد فاز اجرایی میشود.
وی افزود: با بهرهبرداری از این آزادراه، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ترافیک کمربندی یزد به این مسیر منتقل خواهد شد و ارزش اقتصادی مناطق دو طرف مسیر افزایش مییابد.
بابایی همچنین از پیشرفت نهضت عدالت آموزشی خبر داد و گفت: از میان ۱۲۹ مدرسه رهاشده، تاکنون ۴۸ مدرسه فعال شده، این رقم تا پایان به ۶۰ مدرسه میرسد و وارد مدار خواهد شد و مابقی نیز برای سال آینده برنامهریزی شده است.
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