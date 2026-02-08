تنها حدود ۲ درصد حجم ذخیره آب سدهای مشهد باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل اداره آب و فاضلاب مشهد با اشاره به قرار داشتن این کلان‌شهر در ششمین سال تنش آبی، اظهار کرد: با وجود کاهش شدید منابع و ذخایر آبی، تابستان گذشته با مدیریت مصرف و همراهی شهروندان بدون جیره‌بندی سپری شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با ارائه آماری از وضعیت منابع و مصرف آب، بیان کرد: حدود ۸۳ درصد مشترکان آب مشهد را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند و ۱۷ درصد مربوط به سایر مصارف است.

وی با بیان اینکه مشهد در ششمین سال تنش آبی قرار دارد، افزود: میزان بارندگی در استان خراسان رضوی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و علی‌رغم افزایش مقطعی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، این بارش‌ها منجر به ایجاد روان‌آب و تغذیه مؤثر منابع زیرزمینی نشده است.

اسماعیلیان با اشاره به وضعیت ذخایر آبی تصریح کرد: ذخیره سدها در حال حاضر در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای قرار دارد و تنها حدود دو درصد حجم ذخیره مفید سدها باقی مانده است؛ به‌طوری‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان ورودی آب به سدها بیش از ۸۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: نیاز آبی این کلان‌شهر در تابستان حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده بود، اما با برنامه‌ریزی، مدیریت شبکه و همراهی مردم، حداکثر مصرف تابستان امسال به حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه رسید که نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۳ تا ۱۴ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته است.

وی با تأکید بر نقش شهروندان در عبور از شرایط بحرانی گفت: ۶۴ درصد مشترکان مشهدی زیر الگوی مصرف آب قرار دارند و این گروه ۴۴ درصد آب شرب شهر را مصرف می‌کنند، در حالی که ۳۳ درصد مشترکان پرمصرف، حدود ۴۸ درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده‌اند.

اسماعیلیان با اشاره به هزینه آب مصرفی خانوارها بیان کرد: متوسط مبلغ قبوض آب در مشهد ماهانه حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان است که حتی با احتساب فاضلاب نیز رقم بالایی محسوب نمی‌شود و این موضوع نشان می‌دهد راهکار اصلی عبور از بحران، نه افزایش فشار، بلکه مشارکت و اصلاح الگوی مصرف است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: وضعیت آبی مشهد نسبت به بسیاری از کلان‌شهرهای کشور حساس‌تر و قرمزتر است، اما تجربه تابستان گذشته نشان داد با اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و همراهی مردم می‌توان بدون جیره‌بندی، این شرایط دشوار را مدیریت کرد.