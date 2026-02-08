احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از عبور از حوادث اخیر، گروهی را در سازمان نظام پرستاری مسئول رسیدگی و پیگیری وضعیت پرستاران آسیب دیده در جریان این حوادث کرده ایم و مشغول پایش و استخراج آمارهای مستند در این خصوص هستیم.

وی با تاکید بر راستی آزمایی آمارهایی که پیرامون پرستاران منتشر شده است، تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری این موضوع را در دو جهت پیگیری می کند؛ نخست، تایید آمار مربوط به پرستاران آسیب دیده در حوادث اخیر از طریق نهادهای امنیتی و انتظامی و دوم، گفتگو با نهادهای مربوطه در جهت بررسی وضعیت پرستارانی است که به خاطر خدماتی که ارائه داده اند؛ دچار آسیب شده اند.

نجاتیان ادامه داد: قبلا نامه ای به نهادهای امنیتی داده بودیم مبنی بر اینکه اگر پرستاری بدون سوءنیت بازداشت شده است، با رافت با آنها برخورد شود.

وی این اطمینان را به خانواده بزرگ پرستاری داد که سازمان نظام پرستاری به جد پیگیر وضعیت پرستارانی است که در حوادث اخیر به خاطر ارائه خدمات دچار آسیب شده اند.

نجاتیان در خصوص آمار جدید از وضعیت پرستاران جان باخته و بازداشتی، گفت: آمار سازمان نظام پرستاری نسبت به بیانیه ای که داده بودیم، تغییر کرده اما در حال راستی آزمایی آن از طریق تطابق لیست ارائه شده دولت از جانباختگان و همچنین سایر نهادها هستیم و نمی توانیم فعلا آمار جدیدی بدهیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به مراجعات حضوری تعدادی از خانواده های پرستاران، اظهار داشت: این اطمینان را به آنها می دهیم که سازمان نظام پرستاری پیگیر وضعیت پرستاران آسیب دیده است.

به گزارش مهر، در بیانیه سازمان نظام پرستاری اعلام شده بود که ۳ پرستار در حوادث اخیر به شهادت رسیده اند و ۱۸ پرستار نیز که عمدتا به دلیل فعالیت های خارج از حوزه سلامت بوده است، احضار شده اند.