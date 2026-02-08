۲.۱ میلیون تن چغندرقند از مزارع آذربایجان غربی برداشت شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال سطح قابل برداشت چغندر قند در استان ۲۹ هزارو ۵۸۰ هکتار بود، اظهار کرد: سطح زیرکشت ابلاغی چغندرقند در سال جاری ۳۰ هزار هکتار بود که عملکرد فعلی استان با ۷۰ تن در هکتار، از میانگین کشوری یعنی ۶۲ تن در هکتار بالاتر است.

وی اضافه کرد: کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه، خوی، نقده، پیرانشهر، مهاباد و میاندوآب با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۱ هزار تن، بدون وقفه در حال جذب محصول کشاورزان هستند و کارخانه‌های ارومیه و پیرانشهر تاکنون بیشترین میزان خرید را داشته‌اند.

اصغری درباره سیاست‌های حمایتی دولت نیز گفت: قیمت خرید تضمینی چغندرقند با عیار ۱۶ درصد، ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است؛ علاوه بر آن، کشاورزان ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۷ هزار ریال و ۲ کیلوگرم قند یا شکر به قیمت ۵۰ هزار ریال به عنوان مشوق دریافت می‌کنند.

وی ارزش کل چغندرقند خریداری‌شده تاکنون را بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان، ۸۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز به‌زودی تسویه می‌شود.

اصغری تاکیدکرد: تولید ۲ میلیون تن چغندرقند در استان نتیجه افزایش راندمان تولید، رعایت اصول به‌زراعی، مدیریت صحیح مصرف آب، تغییر آرایش کشت از تک‌ردیفه به دوردیفه، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب، اجرای کشت نشایی و بهبود تغذیه گیاهی و تلاش کشاورزان بوده و روند کشت این محصول طی سال‌های اخیر کاهشی بوده است.

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اصغری با اشاره به خرید شکر تولیدی کارخانه‌ها با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار گفت: عرضه این محصول بر اساس نیاز بازار انجام می‌شود تا ثبات در تأمین آن حفظ شود.

وی توسعه آبیاری تیپ، تغییر آرایش کشت از تک‌ردیفه به دوردیفه، استفاده همزمان از هر دو روش با هدف کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب، اجرای کشت نشایی و بهبود تغذیه گیاهی را از برنامه‌های محوری این سازمان برای افزایش بهره‌وری عنوان کرد.