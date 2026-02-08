به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان د اداره کل میراث فرهنگی سمنان از اجرای طرح ساماندهی عرصه پیرامونی کاروانسرای شاه‌عباسی خبر داد و ابراز کرد: عملیات فضاسازی محیطی شامل ایجاد فضای سبز و جانمایی مبلمان شهری با همکاری مجموعه مدیریت شهری انجام می شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این اثر ارزشمند افزود: کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان که قدمت آن به دوره صفوی بازمی‌گردد، در سال ۱۳۵۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و متأسفانه بیش از چهار دهه به عنوان زندان مورد استفاده قرار داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: این بنای تاریخی در تابستان ۱۴۰۴ با برچیده شدن دیوارها و سازه‌های مزاحم، به‌طور کامل آزادسازی شد و پس از سال‌ها در منظر عمومی شهر قرار گرفت، اقدامی مهم که زمینه بازآفرینی هویت تاریخی این محدوده را فراهم کرده است.

تاجیک با بیان اینکه کاروانسرای شاه‌عباسی امروز تنها یک یادگار تاریخی نیست، اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند به پیشران توسعه گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان سمنان تبدیل شود و پس از دهه‌ها حصار، اکنون فرصتی تازه برای رونق گردشگری شهری و احیای بافت پیرامونی فراهم آمده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این کاروانسرای تاریخی به‌زودی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا با سرمایه‌گذاری هدفمند، زمینه بهره‌برداری گردشگری و احیای پایدار آن فراهم شود.