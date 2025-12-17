  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

چرا رونالدو در مراسم THE BEST رای نداد؟

چرا رونالدو در مراسم THE BEST رای نداد؟

فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال در مراسم برترین های سال ۲۰۲۵ حاضر به رای دادن نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ شب گذشته (سه شنبه ۲۵ آذر) در شهر دوحه قطر برگزار شد و با رأی کاپیتان‌ها و سرمربیان تیم‌های ملی برترین‌های هر بخش انتخاب شدند.

کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال در مراسم امسال حاضر به رأی دادن نشد. رسانه چمپیونات ازبکستان در این رابطه نوشت: در فهرست رأی‌دهندگان، به جای رونالدو نام هم‌تیمی او در تیم ملی پرتغال، برناردو سیلوا قرار داشته است. طبق قوانین فیفا، از هر کشور سه نفر در رأی‌گیری شرکت می‌کنند: سرمربی تیم ملی، کاپیتان تیم ملی و یک خبرنگار.

مراسم رسمی اهدای جوایز «The Best» روز ۱۶ دسامبر در شهر دوحه برگزار شد. بر اساس نتایج اعلام‌شده، عثمان دمبله، مهاجم باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه، عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان را از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین مربی سال به لوئیس انریکه، سرمربی تیم پاریسی، تعلق گرفت.

عدم حضور رونالدو در روند رأی‌گیری، توجه و کنجکاوی هواداران را برانگیخت، با این حال مقررات فیفا این امکان را فراهم می‌کند که در صورت عدم مشارکت کاپیتان تیم ملی، یکی دیگر از بازیکنان ملی جایگزین او در فرایند رأی‌دهی شود.

