مسی: رونالدو به بهتر شدن من کمک کرد/ به مربیگری علاقه ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی فوتبال جهان و کاپیتان پیشین تیم‌های بارسلونا و ملی آرژانتین، در مصاحبه‌ای با برنامه ویدئویی Luzu TV درباره زندگی حرفه‌ای، شخصی و فوتبالی خود صحبت کرد و جزئیاتی از دوران کودکی، تیم ملی، شبکه‌های اجتماعی و اهداف آینده خود را بازگو کرد.

شروع فوتبال و دوران نوجوانی

مسی در خصوص آغاز مسیر حرفه‌ای خود گفت: هیچ باشگاهی برای انتقال من پولی پرداخت نکرد. من ۱۱ یا ۱۲ ساله بودم و هیچ‌کس حاضر نبود یک کودک در این سن را بخرد. تمام دوران کودکی و نوجوانی‌ام در بارسلونا گذشت و بعدها به دلایلی تیم را ترک کردم، اما هیچ وقت نیازی نبود کسی من را بخرد.

او افزود که ارزش‌هایی چون احترام، کار سخت و تواضع را از خانواده‌اش آموخته است: پدرم تمام روز کار می‌کرد، من کم او را می‌دیدم، اما او همیشه مرا برای تمرین و بازی همراهی می‌کرد. او فداکاری زیادی انجام داد تا هیچ چیزی کم نداشته باشم.

تجربه تیم ملی آرژانتین

مسی درباره چالش‌های حضور در تیم ملی گفت: وقتی به آرژانتین می‌رفتم، شرایط کاملاً متفاوت بود. مثل یک غریبه بودم، مورد انتقاد قرار می‌گرفتم و نتایج نمی‌آمد. یک بار تصمیم گرفتم دیگر به تیم ملی بازنگردم و واقعاً از آن تصمیم پشیمانم. اما یک نسل جوان به من نیاز داشت و از من خواستند که نروم. آن‌ها گفتند: اگر بروی، دیگر به فینال نمی‌رسیم. این حرف‌ها برای من ماندگار شد.

ارتباط مسی با شبکه‌های اجتماعی چگونه است؟

مسی درباره تعامل با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی گفت: امروزه همه چیز در شبکه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود! اینکه کسی را دنبال کنید یا نکنید، یا چیزی را لایک کنید، همه تبدیل به داستان می‌شود. من گاهی می‌خواهم کسی را آنفالو کنم ولی فکر می‌کنم این کار باعث جنجال می‌شود.

او همچنین درباره پیام دادن و حفظ ارتباط با خانواده و دوستان توضیح داد: من در پیام دادن خیلی فعال نیستم؛ نه با دوستان، نه با خانواده، نه با والدینم. پاسخ دادن و انتظار برای پاسخ خسته‌کننده است، بنابراین گاهی از پیام‌ها فاصله می‌گیرم، اما این به معنی بی‌توجهی نیست.

زندگی شخصی و خانواده

مسی درباره زندگی خانوادگی و علاقه به تنهایی گفت: می‌دانم در بعضی مسائل کمی عجیب هستم و دوست دارم تنها باشم. گاهی آشفتگی خانه و سه فرزندم باعث می‌شود به تنهایی نیاز داشته باشم. در این لحظات فقط استراحت می‌کنم یا تلویزیون نگاه می‌کنم.

او درباره رابطه با همسرش آنتونلا، گفت: من کم‌ابراز احساسات هستم اما در کارهای کوچک مثل هدیه دادن، گل یا شکلات، تلاش می‌کنم نشان دهم که برای کسانی که دوستشان دارم اهمیت قائل هستم.

رقابت با کریستیانو رونالدو

مسی در رابطه با کریستیانو رونالدو رقیبت دیرینه اش تصریح کرد: کریستیانو رونالدو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ است، اگر نگوییم بهترین. رقابت با او باعث شد بازیکن بهتری شوم و به محدودیت‌هایی برسم که هرگز تصورش را نمی‌کردم. مردم می‌گویند من بهترین هستم، اما در واقعیت، او باعث شد من به سطحی برسم که امروز هستم.

مسیر فوتبالی و حرکات تکنیکی

مسی در خصوص حرکات نمایشی و تکنیکی افزود: من اهل حرکات نمایشی نیستم، ولی می‌توانم انجام دهم. مردم می‌گویند هیچ وقت ضربه قیچی نمی‌زنم و واقعاً علاقه‌ای به آن نداشتم. وقتی بچه بودم، حرکات بیشتری انجام می‌دادم و سرگرم می‌شدم.

مسی کاپ و فعالیت‌های جوانان

مسی در مورد «مسی کاپ» گفت: ایده این جام با من بود. سال گذشته با باشگاه همکاری کردیم تا چیزی جذاب برای بچه‌ها ایجاد کنیم. این اولین دوره است و قطعاً اشتباهاتی خواهد بود، اما مهم این است که این تورنمنت آغاز شده و روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و فرصت تجربه فوتبال و زندگی انسانی را برای بچه‌ها فراهم می‌کند.

دورنمای مسی پس از بازنشستگی

مسی درباره آینده فوتبالی خود اظهار کرد: خودم را به عنوان مربی تصور نمی‌کنم. ایده مدیر ورزشی برایم جذاب است، اما اگر بخواهم انتخاب کنم، دوست دارم صاحب باشگاه باشم، باشگاهی را از پایه بسازم و به جوانان فرصت رشد بدهم.

مسی درباره سبک زندگی و شخصیت خود خاطرنشان کرد: همیشه خودم بوده‌ام و هیچ وقت نقش بازی نکرده‌ام. کوچک‌ترین جزئیات و تغییرات برنامه‌ام می‌تواند روی حالم تأثیر بگذارد، اما سعی می‌کنم این موارد را درون خودم مدیریت کنم.