نخجیری: بیش از ۲۴۰ دستگاه ماینر در یزد امحا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نخجیری گفت: از ابتدای سال تاکنون با همکاری دستگاه‌های امنیتی و پلیس امنیت اقتصادی موفق شدیم ۷۰۰ دستگاه ماینر از ۱۰۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف و ضبط کنیم که ارزش ریالی آنها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مجری رمز ارز شرکت توزیع برق استان یزد افزود: از این ۷۰۰ دستگاه ماینر کشف شده، پرونده قضایی ۲۴۲ دستگاه صادر و با اعلام رای نهایی، صبح امروز امحا شد.

وی ادامه داد: به محض تکمیل شدن مابقی دستگاه‌های کشف شده ماینر نیز، امحای آنها انجام خواهد شد.

نخجیری با بیان اینکه هر دستگاه ماینر در طول یک ماه حدود برق ۱۲ منزل مسکونی را مصرف می‌کند، گفت: از همشهریان تقاضا داریم هر کجا اطلاعی در خصوص مزرعه غیرمجاز استخراج ارز داشتند به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک و یا با شماره ۱۲۱ تماس بگیرند تا آن را بررسی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاه ماینری کشف شود، به ازای هر دستگاه مبلغ ۱۵ میلیون ریال به گزارش دهنده پاداش پرداخت خواهد شد.