به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه شبکه توزیع برق اظهار کرد: در مجموع ۱۴۶ طرح برق‌رسانی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است که نقش مهمی در پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی داشته‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۹ طرح در بخش اصلاح و بهینه سازی شبکه، ۵۶ طرح توسعه و احداث شبکه، ۱۳ طرح مربوط به مسکن ملی، هفت طرح تأمین روشنایی و یک طرح برق‌رسانی روستایی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در شش ماهه نخست سال‌جاری، ۴۹۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۶۵ مرکز کشف و جمع آوری شد و در شش ماهه دوم نیز تاکنون ۲۰۷ دستگاه دیگر شناسایی شده است. در مجموع، تعداد دستگاه‌های کشف شده به ۶۹۸ مورد رسیده است.

جلیلی از پیشرفت خوب طرح جهش هوشمندسازی خبر داد و گفت: از زمان آغاز این طرح از مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، هشت هزار و ۶۰۰ مشترک پرمصرف خانگی و تجاری به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، هوشمندسازی ۱۳۰ هزار کنتور مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری هدف‌گذاری شده که اجرای آن نقش مؤثری در مدیریت مصرف، افزایش قابلیت کنترل بار و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد درباره ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی تا ۷ مگاوات اعم از انشعابی، پشت بامی، تجمیعی کشاورزی، ادارات و صنایع خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده که این میزان از دهه فجر سال قبل تا سال‌جاری ۹۰ مگاوات است.

جلیلی بیان کرد: از دهه فجر سال‌جاری تا بهار سال ۱۴۰۵ حداقل ۸۷ مگاوات دیگر به ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده می‌شود.