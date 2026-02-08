به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) طی ۲۴ ساعت گذشته بارش باران در ۱۹ مرکز استان ثبت شده که بیشترین میزان آن در یاسوج با ۳۱ میلیمتر گزارش شده است.
وی افزود: در میان ایستگاههای بارانسنج، لنده در کهگیلویه و بویراحمد با ۶۵ میلیمتر بیشترین میزان ریزش را تجربه کرده و استانهای چهارمحال و بختیاری و بویراحمد نیز بالاترین ریزشهای شبانهروزی را داشتهاند.
اصغری بیان کرد: امروز از معدود روزهای سال است که تقریباً در تمامی استانها انتظار بارش باران وجود دارد و شدت بارشها در نیمه شرقی و شمالی خوزستان، استان لرستان، استان کرمانشاه، شمال ایلام، غرب کردستان و جنوب آذربایجان غربی نسبت به سایر مناطق بیشتر خواهد بود.
این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: همچنین بارشهای پراکندهای در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، استان کرمان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، ارتفاعات تهران، البرز، قزوین و حتی مرز بین استان قم و اصفهان پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: در سواحل شمالی کشور وزش بادهای جنوبی افزایش یافته و سبب افزایش محسوس دما شده است؛ بنابراین مسافران و ساکنان مناطق شمالی باید هوشیار باشند و احتمال گسترش آتشسوزی در جنگلها و مراتع را مدنظر قرار دهند.
اصغری گفت: در استان خراسان جنوبی نیز پیشبینی میشود ریزشهای نسبتاً سنگین باران در حد جریان رودخانهها در ساعات بعدازظهر رخ دهد.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: پایتختنشینان نیز باید آگاه باشند که از ظهر امروز هوای تهران بارانی خواهد شد و توصیه میشود آمادگی لازم برای تردد در شرایط بارندگی فراهم شود.
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