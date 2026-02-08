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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

هشدار سطح زرد دریایی؛ وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج تا ۲ متر

هشدار سطح زرد دریایی؛ وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج تا ۲ متر

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد دریایی از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریایی از صبح روز سه‌شنبه (۲۱ بهمن) تا روز چهارشنبه (۲۲ بهمن) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد دریایی از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریایی از صبح روز سه‌شنبه (۲۱ بهمن) تا روز چهارشنبه (۲۲ بهمن) خبر داد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: نوع مخاطره شامل افزایش سرعت باد در محدوده ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۲ متر است.

مناطق اثر این هشدار، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر اعلام شده است.

اثرات مخاطره شامل خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به ماهیان در قفس، خسارت به قایق‌های کوچک تفریحی و مسافری و شناورهای سبک، اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و همچنین احتمال خسارت به تأسیسات دریایی است.

توصیه‌ها و اقدامات پیشگیرانه سازمان هواشناسی شامل ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با رعایت نکات ایمنی، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی و صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی است.

هشدار سطح زرد دریایی؛ وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج تا ۲ متر

کد مطلب 6742607
زهره آقاجانی

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