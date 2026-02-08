هشدار سطح زرد دریایی؛ وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج تا ۲ متر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد دریایی از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریایی از صبح روز سهشنبه (۲۱ بهمن) تا روز چهارشنبه (۲۲ بهمن) خبر داد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد: نوع مخاطره شامل افزایش سرعت باد در محدوده ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۲ متر است.
مناطق اثر این هشدار، استانهای گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر اعلام شده است.
اثرات مخاطره شامل خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به ماهیان در قفس، خسارت به قایقهای کوچک تفریحی و مسافری و شناورهای سبک، اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و همچنین احتمال خسارت به تأسیسات دریایی است.
توصیهها و اقدامات پیشگیرانه سازمان هواشناسی شامل ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایقهای سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتیها به بندر با احتیاط، تردد کشتیهای تجاری با رعایت نکات ایمنی، محدود کردن فعالیتهای شیلاتی و صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی است.
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