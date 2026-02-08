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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

هشدار فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان؛ ۴۳۵۰ راهدار در آماده‌باش کامل

هشدار فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان؛ ۴۳۵۰ راهدار در آماده‌باش کامل

یک مسئول سازمان راهداری از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۳۵۰ نیروی راهدار با استقرار در ۳۴۰ پایگاه راهداری، در حال انجام عملیات برف‌روبی و راهداری زمستانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان کشور خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۳۵۰ نیروی راهدار و ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری با استقرار در ۳۴۰ پایگاه راهداری، در حال انجام عملیات برف‌روبی و راهداری زمستانی هستند.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) در محورهای مواصلاتی استان‌های خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، فارس، اصفهان، همدان و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران با اشاره به پیامدهای این سامانه تصریح کرد: بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما، مه‌گرفتگی و کولاک برف در مناطق کوهستانی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

جمشیدی ادامه داد: در زمان فعالیت این سامانه، لغزندگی محورهای مواصلاتی، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و برخی راه‌های روستایی در مناطق سردسیر، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی دور از انتظار نیست.

وی با تأکید بر ضرورت پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها به‌منظور جلوگیری از بروز سیلاب‌های جاده‌ای، گفت: راهداران کشور برای اجرای عملیات برف‌روبی و بازگشایی محورهای کوهستانی و برف‌گیر در آمادگی کامل به سر می‌برند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران در پایان با توصیه به مسافران برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در محورهای تحت تأثیر این سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: رانندگان با به‌همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی، نسبت به انجام سفرهای خود اقدام کنند تا ایمنی تردد حفظ شود.

کد مطلب 6742472
زهره آقاجانی

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