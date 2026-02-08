به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان کشور خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۳۵۰ نیروی راهدار و ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری با استقرار در ۳۴۰ پایگاه راهداری، در حال انجام عملیات برفروبی و راهداری زمستانی هستند.
وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) در محورهای مواصلاتی استانهای خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، فارس، اصفهان، همدان و مرکزی پیشبینی میشود.
مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران با اشاره به پیامدهای این سامانه تصریح کرد: بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما، مهگرفتگی و کولاک برف در مناطق کوهستانی از جمله مخاطرات پیشبینیشده این سامانه است.
جمشیدی ادامه داد: در زمان فعالیت این سامانه، لغزندگی محورهای مواصلاتی، انسداد گردنههای برفگیر و برخی راههای روستایی در مناطق سردسیر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآبها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد ناوگان حملونقل عمومی دور از انتظار نیست.
وی با تأکید بر ضرورت پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها بهمنظور جلوگیری از بروز سیلابهای جادهای، گفت: راهداران کشور برای اجرای عملیات برفروبی و بازگشایی محورهای کوهستانی و برفگیر در آمادگی کامل به سر میبرند.
مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران در پایان با توصیه به مسافران برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در محورهای تحت تأثیر این سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: رانندگان با بههمراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی، نسبت به انجام سفرهای خود اقدام کنند تا ایمنی تردد حفظ شود.
نظر شما