به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف آن «دفاع از امنیت ملی روسیه» است.

وی تأکید کرد که برخلاف ادعاهای برخی مقامات غربی، روسیه برنامه‌ای برای حمله به هیچ کشور اروپایی ندارد.

او هشدار داد: «اگر اروپا آغازگر حمله به روسیه باشد، مسکو با تمام توان و با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود پاسخ خواهد داد.»

وزیر خارجه روسیه همچنین در بخش دیگری از سخنانش به انتشار اسناد مرتبط با پرونده «جفری اپستین» اشاره کرد و گفت این اسناد «ماهیت شیطانی و فساد عمیق نخبگان غربی» را آشکار کرده است.

تنش میان روسیه و کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. ناتو طی ماه‌های اخیر بارها درباره احتمال گسترش درگیری هشدار داده و در مقابل، روسیه تأکید کرده که اقدامات غرب، از جمله ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین، امنیت اروپا را بیش از پیش تهدید می‌کند.