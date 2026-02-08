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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

لاوروف: مسکو قصد حمله به اروپا را ندارد؛ در صورت تهدید پاسخ می‌دهیم

لاوروف: مسکو قصد حمله به اروپا را ندارد؛ در صورت تهدید پاسخ می‌دهیم

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ادامه عملیات نظامی این کشور در اوکراین تأکید کرد که مسکو هیچ برنامه‌ای برای حمله به کشورهای اروپایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف آن «دفاع از امنیت ملی روسیه» است.

وی تأکید کرد که برخلاف ادعاهای برخی مقامات غربی، روسیه برنامه‌ای برای حمله به هیچ کشور اروپایی ندارد.

او هشدار داد: «اگر اروپا آغازگر حمله به روسیه باشد، مسکو با تمام توان و با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود پاسخ خواهد داد.»

وزیر خارجه روسیه همچنین در بخش دیگری از سخنانش به انتشار اسناد مرتبط با پرونده «جفری اپستین» اشاره کرد و گفت این اسناد «ماهیت شیطانی و فساد عمیق نخبگان غربی» را آشکار کرده است.

تنش میان روسیه و کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. ناتو طی ماه‌های اخیر بارها درباره احتمال گسترش درگیری هشدار داده و در مقابل، روسیه تأکید کرده که اقدامات غرب، از جمله ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین، امنیت اروپا را بیش از پیش تهدید می‌کند.

کد مطلب 6743351

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