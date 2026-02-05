هشدار روسیه به ارمنستان درباره نقش اتحادیه اروپا در قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با رئیس مجلس ملی ارمنستان اعلام کرد: مسکو به توسعه روابط با ایروان علاقه‌مند است.

وی با بیان اینکه ارمنستان متحد و شریک راهبردی ماست، گفت: ما شاهد اوضاع دشوار در قفقاز جنوبی هستیم و معاونان نخست وزیران روسیه و ارمنستان برای کمک به حل این مسائل با یکدیگر در تماس هستند.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو از تمایل ایروان برای حفظ روابط با کرملین آگاه است، اما این موضوع برای بسیاری در اتحادیه اروپا مطلوب نیست. امیدواریم ارمنستان به خوبی درک کند که پشت سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز چه چیزی نهفته است.

لاوروف گفت: ادعاهایی که از سوی برخی طرف‌ها درباره تهدیدات ناشی از روسیه برای ارمنستان مطرح می شود، برای ما عجیب است!

آلن روبرتی سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان نیز در این دیدار گفت: ارمنستان به روابط با روسیه علاقه‌مند است.

وی با بیان اینکه خواهان انجام هیچ اقدامی علیه روسیه نیستیم، گفت: امضای پیمان صلح با آذربایجان در حال برنامه ریزی است.