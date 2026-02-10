به گزارش خبرگزاری مهر، گجت نیوز نوشت: شاید استفاده از گوشی هوشمند در تاریکی فاقد ضرر باشد، اما در طولانی‌مدت می‌تواند موجب ایجاد مشکل شود. افرادی که در رختخواب و با چراغ‌های خاموش اتاق، عادت به اسکرول کردن دارند، قطعا نسبت به آسیب‌های وارد شده به بدن و مغز بی‌اطلاع هستند. در این مقاله قصد داریم آسیب‌های ناشی از استفاده گوشی در محیط تاریک را بیان کنیم.

آسیب‌های استفاده از گوشی در تاریکی

بدن انسان با تمام انرژی که می‌تواند به افراد ببخشد، اما ممکن است به علت رعایت نکردن برخی کارها آسیب‌های زیادی ببیند. در این بخش اشاره‌ای به آسیب‌های ناشی از استفاده گوشی موبایل در تاریکی خواهیم داشت.

خستگی چشم و آسیب بینایی

هنگام استفاده از گوشی در تاریکی، چشم‌های کاربران بیشتر از حالت عادی آسیب خواهند دید. صفحه نمایش به شدت روشن بوده و این در حالی است که همه موارد سیاه و سفید باقی می‌ماند.

نکته‌ای که باید بدانید، این است که کنتراست شدید، تمرکز را به شدت دچار اختلال می‌کند. در صورتی که این مسئله ادامه یابد، باعث سوزش چشم، خشکی شدید چشم و بروز درد در بالای ابروها می‌شود.

زمانی که به صفحه نمایش خیره شوید، چشمان شما کمتر پلک خواهد شد و این باعث خشکی چشم یا احساس خستگی می‌شود. در تاریکی باید بدانید که شرایط به مراتب، بدتر خواهد شد. برخی از افراد هم پس از استفاده طولانی مدت، تاری دید را تجربه می‌کنند. با این که ممکن است محو شود، اما استفاده مداوم می‌تواند موجب آسیب طولانی‌مدت شود.

کودکان و نوجوانان با خطرهای بیشتری مواجه خواهند شد، چرا که هنوز چشم آن‌ها در مرحله رشد است. ساعت‌های طولانی استفاده از گوشی در تاریکی ممکن است روی رشد بینایی آن‌ها تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر اگر بزرگسالان به این عادت اشتباه ادامه دهند، امکان دارد آسیب بیشتری ببینند.

خواب ناکافی و استرس بدنی

استفاده از گوشی در تاریکی می‌تواند باعث برهم زدن نظم خواب شود. نور نمایشگر به مغز شما این علامت را خواهد داد که هنوز روز است؛ این چرخه می‌تواند خواب را کند کرده و باعث دشوار شدن استراحت شود.

بسیاری از افراد در رخت خواب خود از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند. در حقیقت این گروه از افراد تصمیم دارند که فقط یک مسئله را در گوشی مورد بررسی قرار دهند، اما ناخودآگاه وارد برنامه و شبکه‌های اجتماعی مختلف شده که باعث می‌شود مدت زمان طولانی را در تاریکی از گوشی استفاده کنند.

در چنین شرایطی، خواب به تاخیر افتاده و ساعت استراحت کاهش پیدا می‌کند. خواب نامناسب می‌تواند باعث خلق‌وخوی بد شود و در نهایت با کاهش تمرکز، سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند.

بی‌خوابی می‌تواند سطح استرس را به شدت بالا ببرد. بدن برای بهبودی و تنظیم مجدد به استراحت کافی و طولانی نیاز دارد. در حقیقت خواب کوتاه‌مدت باعث انباشته شدن استرس شده و در طولانی مدت، تداخل زیادی با قلب، خلق‌وخو و وزن پیدا خواهد کرد.

جالب است بدانید چنین عادت‌هایی می‌توانند باعث تغییر الگوی خواب شده و در نهایت حتی با تلاش برای زود خوابیدن، چنین شرایطی امکان‌پذیر نباشد.

درد گردن و ضعیف شدن تمرکز

استفاده از گوشی هوشمند در تاریکی به معنای وضعیت بد بدن است. افراد گردن خود را خم کرده و برای طولانی‌مدت بدون حرکت باقی خواهند ماند؛ این موضوع فشار زیادی به گردن و کمر وارد می‌کند. از طرف دیگر درد ممکن است در ابتدا خفیف باشد، اما می‌تواند به مرور زمان بدتر شود.

یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر قرار دهید، این است که تمرکز کاربران دچار آسیب شود. استفاده از گوشی در اواخر شب، ذهن را در زمانی که باید کند شود، فعال نگه خواهد داشت. اسکرول سریع، نور شدید و هشدارها می‌تواند موجب فعال ماندن مغز شود که در نتیجه، استراحت را برای کاربران دشوار می‌کند.

هر چه زمان بگذرد، چنین شرایطی می‌تواند روی میزان تمرکز در طول روز تاثیرگذار باشد. انجام کارها ممکن است سخت‌تر به نظر برسد و این مسئله موجب احساس خستگی و کاهش هوشیاری خواهد شد. برخی افراد به علت چنین چرخه‌ای، استرس بیشتر و آرامش کمتر را احساس خواهند کرد.

از طرف دیگر خطر درد چشم همراه با سر درد وجود دارد. فشار ناشی از استفاده در تاریکی می‌تواند سردردهای زیادی را ایجاد کند. این موارد می‌توانند بر خلق‌وخو و زندگی روزمره تاثیرگذار باشد.

دلایل دوری استفاده از گوشی در تاریکی

همانطور که می‌دانید، ممکن است در تاریکی گوشی از دستانتان لیز خورده و روی سطح زمین بیفتد که در نتیجه باعث آسیب فیزیکی به صفحه نمایش شود. شاید این مسئله کوچک به نظر برسد، اما قطعا ضرر مالی به حساب آمده و می‌تواند باعث افزایش استرس شود.

استفاده از گوشی در تاریکی زمان را از ذهن دور کرده و امکان دارد متوجه نشوید چه اندازه اسکرول کرده‌اید؛ نتیجه این کار می‌تواند باعث از دست دادن خواب و استراحت کمتر شود. در حقیقت این عادت به سرعت ایجاد شده و ترک کردن آن، بسیار دشوار خواهد بود.

یکی دیگر از خطرهایی که برای سلامت روان وجود دارد، اسکرول کردن در اواخر شب موجب مشاهده خبرهای بد یا استرس‌زا می‌شود؛ این مسئله می‌تواند دقیقا قبل از خواب موجب افزایش نگرانی و ترس شود؛ ذهن آرام، کلید استراحت است.

در صورتی که مجبور هستید از تلفن خود در شب استفاده کنید، توصیه می‌کنیم یک نور ملایم را روشن کنید. از طرف دیگر تا حد امکان تلاش کنید نور نمایشگر را کاهش دهید. توصیه می‌کنیم در هنگام انجام این کار، مدت زمان کوتاهی را برای استراحت در نظر بگیرید.

معمولا مطالعه کتاب قبل از خواب می‌تواند موثر باشد و از مهم‌ترین نتایج آن، افزایش تمرکز خواهد بود. گوشی هوشمند یک ابزار است، نه یک نیاز مداوم که ضروری باشد همواره در کنارتان باشد. استراحت دادن به چشم و ذهن در شب، راهی ساده برای مراقبت از سلامتی است.