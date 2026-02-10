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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

قطع گاز ۱۷۰۰ اداره متخلف در استان کرمانشاه

قطع گاز ۱۷۰۰ اداره متخلف در استان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از انجام بیش از ۶ هزار مورد پایش حضوری دمای ادارات و قطع گاز ۱۷۰۰ اداره به دلیل رعایت‌نکردن دمای رفاه خبر داد.

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶ هزار مورد پایش حضوری از ادارات و سازمان‌های عمومی استان انجام شده که هدف اصلی آن، صرفه‌جویی در مصرف گاز و تضمین تأمین پایدار سوخت برای همه مشترکان، به‌ویژه در روزهای سرد سال بوده است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، به ۱۲۰ اداره که الزامات مربوط به دمای رفاه را رعایت نکرده بودند، اخطار رسمی داده شد و اداراتی که به هشدارها توجه نکردند، بدون اغماض مشمول قطع گاز شدند؛ به‌گونه‌ای که تاکنون گاز ۱۷۰۰ اداره در سطح استان به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز در فصل سرد، تمامی ادارات موظف هستند دمای رفاه ۱۸ درجه سانتی‌گراد را رعایت کنند و سامانه‌های گرمایشی خود را یک ساعت پیش از آغاز ساعت کاری روشن و یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری خاموش کنند.

حسینی ادامه داد: همچنین در روزهای تعطیل، سامانه‌های گرمایشی ادارات باید به‌طور کامل خاموش باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، گاز اداره مربوطه قطع خواهد شد و وصل مجدد آن نیز منوط به تعهد کتبی و رعایت کامل ضوابط مصرف خواهد بود.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف گاز گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۰ ساختمان دولتی استان به‌صورت برخط پایش می‌شوند و این نظارت‌ها به شکل مستمر ادامه دارد تا ضمن کنترل مصرف، پایداری شبکه گاز استان در شرایط اوج مصرف تضمین شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: همراهی و مسئولیت‌پذیری ادارات و سازمان‌های دولتی نقش مهمی در عبور ایمن از فصل سرد سال دارد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با رعایت دقیق الگوی مصرف، در تأمین پایدار انرژی برای شهروندان همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6744832

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