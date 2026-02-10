سردار نقدی: دشمنان انقلاب با شکست در جنگهای شناختی مستأصل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، «همایش ایران مقتدر» با سخنرانی سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این همایش با تبریک دهه فجر و روز استان چهارمحال و بختیاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای حملات تروریستی امریکایی صهیونیستی اخیر، به تبیین اهمیت ایام الله ازمنظر قرآن پرداخت.

وی یادآوری ایام الهی را توصیه خدا در قرآن کریم دانست و افزود: روزهای الهی، ایامی هستند که قدرت خدا بروز و ظهور می کند و همه عالم قدرت الهی را به چشم می بینند؛ مثل سالروز عبور حضرت موسی از رود نیل و آن وقتی که دریا شکافت و موسی و قومش را عبور داد و فرعونی ها گرفتار شدند.

سردار نقدی با بیان اینکه بروز و ظهور قدرت خدا همیشگی است؛ اظهار کرد: یوم الله بیست و دوم بهمن اعجاز الهی است، که یک انقلابی با دست های خالی و تکیه به قدرت الهی و ایمان مردم بر دشمن تا دندان مسلح پیروز شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی ها و توطئه های آمریکایی ها در ایران بر اساس اسناد تاریخی را یادآوری کرد و مطالعه خاطرات بعضی از فرماندهان ارتش و عناصر رژیم طاغوت درباره انواع مفاسد خاندان پهلوی را به حاضران بویژه نسل جوان توصیه کرد.

وی، شکست فتنه های دشمنان انقلاب، از آشوب طلبان قومتیی در مرزهای ایران اسلامی تا جنگ تحمیلی از سوی صدام با حمایت استکبار جهانی و ترورهای وحشیانه اقشار مختلف مردم توسط منافقین را مرهون حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آنان از ولایت و رهبری انقلاب دانست و گفت: این ایستادگی و این مقاومت دشمنان را شکست داد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه همچنین با یادآوری شکست دشمنان بعد از تهدیدات سخت و جنگ در تهاجم فرهنگی و روانی علیه ملت ایران گفت: بی نظیرترین جنگ فرهنگی و روانی را علیه ملت ما به راه انداختند که در تاریخ بی سابقه است، ۲۰۰ شبکه ماهواره ای تلویزیونی،۱۰۰ شبکه ماهواره ای رادیویی و هزاران شبکه اینترنتی و فضای مجازی همراه استفاده از ربات ها را به راه انداختند تا به هر شخصیتی که حرف خوبی در دفاع از انقلاب می زند، اعم از؛ هنرمند، ورزشکار و ... حمله کنند.

نقدی تصریح کرد: تصویرسازی دشمنان در فضای مجازی و بزرگترین جنگ فرهنگی و عملیات روانی و جنگ شناختی آنها شکست خورده و بزرگترین توطئه های امنیتی و داعشی آنها نیز شکست خورده و همه جوره مستاصل هستند.

وی با یادآوری تحریم های فلج کننده اقتصادی که پانزده سال پیش راه افتاد و اوباما انتظار داشت ظرف شش ماه مردم ایران به خاطر نداشتن نان به خیابان بریزند را یادآوری کرد و گفت: این تحریم های اقتصادی، حمله فرهنگی، تهاجم امنیتی، تهاجم نظامی همه شکست خورده اند و تنها کسی که بازنده این میدان بوده دشمنان شما بوده اند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اعلام آمادگی کامل و بیشتر از جنگ ۱۲ روزه برای مقابله با تهدیدات دشمن اظهار کرد: ملت ایران با صلابت و با شهامت معجزه وار ایستاده و همان گونه که بیست و دوم بهمن را پیروز کرد و شاه را بیرون انداخت، هر متجاوزی را با همان عظمت و با ایمان خودش شکست خواهد داد و معجزه وار نابودش خواهد کرد و از بین خواهد برد.

وی با اشاره به سقوط همه مؤلفه های قدرت آمریکا در ۴۷سال گذشته، اعترافات مقامات آمریکایی ها به ورشکستگی اقتصادی ایالات متحده را یادآوری کرد و گفت: حتما سند امنیت ملی آمریکا را بخوانید که خودشان گفته اند تمام استراتژی های آمریکا در ۳۵ سال گذشته شکست خورده است.