به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق در مراسم دیدار چهره به چهره مسئولان قضایی، روسای حوزه‌های قضایی، مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و قضات دادگاه‌های تجدنظر، شعب کیفری یک استان، محاکم، دادسراها و شورای حل اختلاف استان زنجان حضور داشتند، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت:پس از گذشت چهل و هفتمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی باوجود توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان با توجه به اعتقادات دینی و توکل بر خداوند متعال سرافراز و با اقتدار پیش می‌رود.

وی اظهار کرد: حفظ و حمایت از انقلاب اسلامی که خون‌های زیادی برای بدست آوردن آن ریخته شده است، وظیفه همه آحاد جامعه است.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه از برنامه‌های ایام الله دهه فجر دستگاه قضایی زنجان دیدار چهره به چهره با زندانیان و رسیدگی به مشکلات قضایی و پرونده‌ای آن‌ها است بیان کرد: امروز با حضور معاونین قضایی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، شهرستان‌ها و معاونین، رؤسای حوزه‌های قضایی و قضات استان دیدار با زندانیان در شهرهای زنجان، ابهر و خدابنده برگزار می‌شود که تلاش بر این است در حد توان به مشکلات رسیدگی شود.

فرجی برحق تاکید کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس،دادرسی الکترونیکی و دیگر سیاست‌های قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برای زندانیان واجد شرایط رویکرد دادگستری استان است، که قضات استان در این امور مورد اهتمام قرار دهند .

وی با بیان اینکه در دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی پرونده های آنها امروز ۴۷ زندانی جرایم غیرعمد در این مراسم از زندان آزاد شدند، گفت: این آزادی‌ها تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد یافت.

در مراسم از تعدادی از قضات محاکم و دادسراها که از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها اهتمام داشتند تقدیر شد .