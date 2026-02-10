«سبزواران» در پس تولید؛ یک درام ورزشی و عاشقانه داریم

مرتضی رزاق‌ کریمی تهیه کننده سریال «سبزواران» درباره این مجموعه که از چند ماه قبل در حال تصویربرداری است به خبرنگار مهر بیان کرد: سریال «سبزواران» در حال حاضر در مرحله پس‌تولید قرار دارد تا به زودی به سیمافیلم تحویل داده شود.

وی اضافه کرد: مراحل تدوین این سریال از نیمه گذشته و هم‌زمان صداگذاری، ساخت موسیقی و سایر امور فنی و بصری در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک ماه آینده، فرآیند تولید به طور کامل به پایان برسد و این مجموعه در اوایل اسفندماه به صورت کامل تحویل و آماده پخش شود.

رزاق کریمی درباره این سریال اظهار کرد: این سریال یک درام عاشقانه و ورزشی است که در لایه های زیرین آن موضوعات مختلفی از جمله مهاجرت دارد و درباره برخی افرادی است که فکر می کنند، برای رهایی از مشکلات و برون رفت از بن بست ها باید مهاجرت کنند. به این ترتیب سریال پلات های فرعی مختلفی دارد.

مجموعه تلویزیونی «سبزواران» در ۲۶ قسمت به سفارش سیما فیلم ساخته می‌شود.

تصویربرداری این مجموعه از اول خرداد آغاز شده است و در خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است: در مهد هندبال ایران، قهرمانان قدیمی شهر در صدد تکرار یک مسابقه خاطره‌انگیز با تیم ملی پاکستان هستند که این اتفاق به نظر ناممکن است … .

نویسنده و کارگردان این سریال هدایت هاشمی و علی عامل هاشمی هستند.

اکبر عبدی، هدایت هاشمی، علی عامل هاشمی، امیر غفارمنش، سیروس همتی، بهراد خرازی، هادی عامل‌هاشمی، محمدرضا صولتی، مرجان قمری، نیلوفر پارسا، وحید نفر، مهشید ناصری، بهداد الهامی، شیوا خسرومهر، سیامک ادیب، شهرام مسعودی، علی یداللهی، سینا رازقی، محمد نوروزی فرسنگی، کرامت رودساز، شیما عامل‌هاشمی نیز در این سریال به ایفای نقش می پردازند.